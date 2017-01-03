|ЦСКА намерен приобрести бразильского защитника
|Спорт
|03.01.2017 03:41
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При этом по информации бразильских СМИ, ЦСКА может приобрести пятьдесят процентов прав на футболиста. На данный момент полностью правами на игрока владеет футбольный агент Джулиано Бертолуччи.
В прошедшем сезоне Роберто Мойзес выступал на правах аренды за клуб второго дивизиона Чемпионата Бразилии «Байю». Защитник сыграл 36 матчей, в которых один раз сумел отметиться забитым голом. Вернувшись из аренды в «Коринтианс», Мойзес так и не смог закрепиться в основном составе, после чего руководство «мушкетеров» заявило о желании продать футболиста, чтобы улучшить финансовые условия клуба.
Ранее, заинтересованность в покупке Роберта Мойзеса также выразил московский «Спартак».
Константин Родионов
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