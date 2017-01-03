ЦСКА намерен приобрести бразильского защитника



21-летний защитник бразильского клуба «Коринтианс» Роберто Мойзес стал объектом внимания селекционеров московского ФК ЦСКА. Как сообщила газета «Советский спорт», руководство армейского клуба готово выложить за молодое бразильское дарование два миллиона долларов.

При этом по информации бразильских СМИ, ЦСКА может приобрести пятьдесят процентов прав на футболиста. На данный момент полностью правами на игрока владеет футбольный агент Джулиано Бертолуччи.

В прошедшем сезоне Роберто Мойзес выступал на правах аренды за клуб второго дивизиона Чемпионата Бразилии «Байю». Защитник сыграл 36 матчей, в которых один раз сумел отметиться забитым голом. Вернувшись из аренды в «Коринтианс», Мойзес так и не смог закрепиться в основном составе, после чего руководство «мушкетеров» заявило о желании продать футболиста, чтобы улучшить финансовые условия клуба.

Ранее, заинтересованность в покупке Роберта Мойзеса также выразил московский «Спартак».

Константин Родионов