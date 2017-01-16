Женская «молодежка» бронзовый призер ЧМ – 2017

Хоккеистки молодежной сборной России завоевали бронзовые медали Чемпионата мира – 2017.

В решающем поединке наша команда со счетом – 2:0, нанесла поражение сборной Швеции. Обе шайбы россиянки сумели забросить в заключительной двадцатиминутке. Сначала с передач Алёны Старовойтовой и Татьяна Шаталовой на второй минуте игрового отрезка отличилась Елена Проворова. А за полторы минуты до финальной сирены, когда шведки остались в меньшинстве три на пять. Дарья Белоглазова воспользовалась большинством и установила окончательный счёт этого матча - 2:0. Сборная России – бронзовый призёр женского молодёжного Чемпионата мира. - Я очень рада этой победе. Эмоции просто сумасшедшие! Все девчонки большие молодцы, мы очень старались выиграть медали. Особенно тяжело мне пришлось в третьем периоде. Шведки атаковали, я делала всё, что от меня зависело. Понимала, что нам, во что бы то ни надо побеждать, поэтому надо тащить всё и заставлять себя не пропустить. Если кратко в трёх словах описать происходящее: это очень круто. Сейчас все звонят, поздравляют. Первое сообщение пришло от родителей со словами, что мы большие молодцы, - рассказала пресс-службе Федерации хоккея России голкипер нашей команды Валерия Меркушева. Россия - Швеция - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Голы: 1:0 Проворова (Шаталова, Старовойтова) 41:45; 2:0 Белоглазова (Болгарева, Братищева) 59:20.

Вратари: Меркушева – Амхольт.

Броски: 32 – 32. Штраф: 12 – 14. Фото – официальный сайт ФХР Константин Родионов < Предыдущая Следующая >