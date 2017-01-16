|Женская «молодежка» бронзовый призер ЧМ – 2017
|Спорт
|16.01.2017 21:28
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Сборная России – бронзовый призёр женского молодёжного Чемпионата мира.
- Я очень рада этой победе. Эмоции просто сумасшедшие! Все девчонки большие молодцы, мы очень старались выиграть медали. Особенно тяжело мне пришлось в третьем периоде. Шведки атаковали, я делала всё, что от меня зависело. Понимала, что нам, во что бы то ни надо побеждать, поэтому надо тащить всё и заставлять себя не пропустить. Если кратко в трёх словах описать происходящее: это очень круто. Сейчас все звонят, поздравляют. Первое сообщение пришло от родителей со словами, что мы большие молодцы, - рассказала пресс-службе Федерации хоккея России голкипер нашей команды Валерия Меркушева.
Россия - Швеция - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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