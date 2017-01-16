«Спартак» пополнил Луис Адриано Печать
Спорт Главные новости
16.01.2017 23:48

«Спартак» пополнил Луис Адриано

Экс-нападающий итальянского «Милана» Луис Адриано подписал соглашение с московским «Спартаком».


Итальянский «Милан» и московский «Спартак» заключили соглашение о переходе в столичный клуб 29-летнего бразильского нападающего Луиса Адриано.

До перехода в «Милан» Адриано защищал цвета бразильского клуба «Интернасьонал», с которым в 2006 году выиграл Чемпионат мира среди клубов.

С 2007 года Луис Адриано выступал за донецкий «Шахтер», с которым шесть раз выиграл золотые медали Чемпионата Украины, и по четыре раза Кубок и Суперкубок страны. Всего за «Шахтер» форвард сыграл 266 матчей, в которых забил 128 голов, став в итоге лучшим голеадором «горняков» всех времен.

В составе «Милана» Адриано сыграл 33 игры и забил 4 мяча. Также на счету форварда четыре матча в составе национальной сборной Бразилии.

- Луис Адриано отлично известен в Европе благодаря успешному выступлению за донецкий «Шахтер», где он выиграл немало трофеев и даже становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов. Это серьезное достижение. Мы не без оснований рассчитываем, что в нашей команде бразилец выйдет на такой же уровень. Многое в данном случае зависит от самого футболиста. Но у Адриано есть желание играть за «Спартак», и оно поможет ему в полной мере проявить у нас свои бомбардирские способности. Мы рассчитываем на этого нападающего и хотим пожелать ему успехов в нашей команде, - прокомментировал переход Луиса Адриано генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.

Фото – официальный сайт ФК «Спартак» (Москва)

Константин Родионов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru