|«Спартак» пополнил Луис Адриано
|Спорт Главные новости
|16.01.2017 23:48
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До перехода в «Милан» Адриано защищал цвета бразильского клуба «Интернасьонал», с которым в 2006 году выиграл Чемпионат мира среди клубов.
С 2007 года Луис Адриано выступал за донецкий «Шахтер», с которым шесть раз выиграл золотые медали Чемпионата Украины, и по четыре раза Кубок и Суперкубок страны. Всего за «Шахтер» форвард сыграл 266 матчей, в которых забил 128 голов, став в итоге лучшим голеадором «горняков» всех времен.
В составе «Милана» Адриано сыграл 33 игры и забил 4 мяча. Также на счету форварда четыре матча в составе национальной сборной Бразилии.
- Луис Адриано отлично известен в Европе благодаря успешному выступлению за донецкий «Шахтер», где он выиграл немало трофеев и даже становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов. Это серьезное достижение. Мы не без оснований рассчитываем, что в нашей команде бразилец выйдет на такой же уровень. Многое в данном случае зависит от самого футболиста. Но у Адриано есть желание играть за «Спартак», и оно поможет ему в полной мере проявить у нас свои бомбардирские способности. Мы рассчитываем на этого нападающего и хотим пожелать ему успехов в нашей команде, - прокомментировал переход Луиса Адриано генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.
Фото – официальный сайт ФК «Спартак» (Москва)
Константин Родионов
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