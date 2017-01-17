Россияне одержали две победы в Минске



В стартовой игре молодые россияне разгромили с сухим счетом футболистов сборной Армении – 5:0.

- Первый матч на турнире всегда очень волнительный. Первую половину тайма мы играли осторожно, потихоньку завладели преимуществом и успели до перерыва дважды поразить ворота соперника. Миронов и Лопатин на исходе первого тайма реализовали выходы один на один с голкипером. Во второй половине встречи мы доминировали на поле, реализовали почти все голевые моменты и удержали свои ворота на замке. Стоит также отметить, что мы произвели серию замен, и ребята удачно вошли в игру. Умяров забил свой первый мяч ударом со штрафного в ближний угол, а затем хладнокровно разобрался в сутолоке у чужих ворот. Наконец, пятый гол забил Сапрунов после отличной комбинации в исполнении нашей команды, - отметил старший тренер россиян Дмитрий Ульянов.

Россия – Армения - 5:0 (2:0).

Голы: Миронов, 38 (1:0). Лопатин, 40+1 (2:0). Умяров, 58 (3:0). Умяров, 69 (4:0). Сапрунов, 71 (5:0).

Россия: Шитов, Абдуллин, Москвичев (к), Скроботов (Гюрджан, 41), Умяров, Миронов (Пруцев, 58), Колесниченко (Жиронкин, 65), Лопатин (Сапрунов, 41), Заварухин (Емельянов, 65), Карапузов (Лебедев, 58), Великородный (Степанов, 65).

Армения: Н. Говганнисян, Шагоян, Аюнтс (Мисакян, 72), Саргисян, Егязарян (к) (Мискириджан, 78), Григорян (Петонян, 58), Хамоян, Аветисян (Хачатрян, 78), А.Харутюнян, Курбашьян (К. Говганнися, 47), Мурадян.

Предупреждения: Умяров, 64. Мурадян, 68.

Судьи: В. Кривчик, М. Брагинец, Н. Емельянчик (все - Беларусь).

Минск. Минский футбольный манеж.

Второй поединок против бельгийцев выдался гораздо труднее, но тем приятнее была победа, к слову вторая подряд на турнире.

- Получился хороший, боевой матч. Мы выставили тот же стартовый состав, что и на предыдущую встречу с Арменией. В первом тайме бельгийцы владели территориальным преимуществом, но у нас были более острые голевые моменты. После перерыва мы перестроились, провели серию замен, которые оказались успешными, стали своевременно накрывать соперников, отбирать мяч. В целом, второй тайм прошел под нашу диктовку, мы забили один мяч – после подачи со стандарта Скроботов точно пробил головой, могли развить свое преимущество, еще два наших гола не засчитали, - отметил Дмитрий Ульянов.

Россия – Бельгия - 1:0 (0:0).

Гол: Скроботов, 54.

Россия: Шитов, Абдуллин, Москвичев (к), Скроботов, Умяров, Миронов (Пруцев, 47), Колесниченко, Лопатин (Сапрунов, 57), Заварухин, Карапузов (Жиронкин, 57), Великородный (Янов, 79).

Бельгия: Дельмот, Аалиллу, Бусэ (Деконинк, 41), Де Би, Гилис (к) (Нганга, 41), Хейвэрт (Адевойе, 21) (Лаллеман, 67), Масангу, Нденбе (Ван Дэль, 41), Ван ден Хееде, Векеманс (Вайнен, 41).

Предупреждение: Вайнен, 78.

Судьи: С. Ананьев, П. Забелло, Д. Салько (все – Беларусь).

Минск. Минский футбольный манеж.

Другие результаты:

Бельгия – Молдова - 1:1 (0:0); Армения – Молдова - 1:4.

Турнирное положение команд. Группа «В».

1. РОССИЯ – 6 очков, разница мячей 6-0.

2. Молдова – 4 очка, 5-2.

3. Бельгия – 1 очко, 1-2.

4. Армения – 0 очков, 1-9.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов