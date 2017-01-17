|Россияне одержали две победы в Минске
|Спорт Главные новости
|17.01.2017 23:38
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- Первый матч на турнире всегда очень волнительный. Первую половину тайма мы играли осторожно, потихоньку завладели преимуществом и успели до перерыва дважды поразить ворота соперника. Миронов и Лопатин на исходе первого тайма реализовали выходы один на один с голкипером. Во второй половине встречи мы доминировали на поле, реализовали почти все голевые моменты и удержали свои ворота на замке. Стоит также отметить, что мы произвели серию замен, и ребята удачно вошли в игру. Умяров забил свой первый мяч ударом со штрафного в ближний угол, а затем хладнокровно разобрался в сутолоке у чужих ворот. Наконец, пятый гол забил Сапрунов после отличной комбинации в исполнении нашей команды, - отметил старший тренер россиян Дмитрий Ульянов.
Россия – Армения - 5:0 (2:0).
Второй поединок против бельгийцев выдался гораздо труднее, но тем приятнее была победа, к слову вторая подряд на турнире.
- Получился хороший, боевой матч. Мы выставили тот же стартовый состав, что и на предыдущую встречу с Арменией. В первом тайме бельгийцы владели территориальным преимуществом, но у нас были более острые голевые моменты. После перерыва мы перестроились, провели серию замен, которые оказались успешными, стали своевременно накрывать соперников, отбирать мяч. В целом, второй тайм прошел под нашу диктовку, мы забили один мяч – после подачи со стандарта Скроботов точно пробил головой, могли развить свое преимущество, еще два наших гола не засчитали, - отметил Дмитрий Ульянов.
Россия – Бельгия - 1:0 (0:0).
Другие результаты:
Турнирное положение команд. Группа «В».
1. РОССИЯ – 6 очков, разница мячей 6-0.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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