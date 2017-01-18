КХЛ назвала капитанов на «Матч Звезд» Печать
Спорт Главные новости
18.01.2017 02:32

Сергей Мозякин

 Стали известны имена капитанов четырех сборных команд дивизионов Континентальной хоккейной лиги, которые выведут свои команды на лед в день главного хоккейного праздника года.


Капитаном «Дивизиона Боброва» стал форвард питерского СКА Павел Дацюк. Сборную «Дивизиона Тарасова» выведет на лед, нападающий подмосковного «Витязя» Максим Афиногенов. Капитаном «Дивизиона Чернышова» назначен защитник омского «Авангарда» Евгений Медведев, и капитаном сборной «Дивизиона Харламова» стал лучший снайпер КХЛ и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (на фото).

Стоит отметить, что «Неделя Звезд Хоккея», которая проходит в Уфе стартовала 15-го января. В этот день состоялся матч «Кубок Вызова», в котором сыграли между собой сборные Запада и Востока Молодежной хоккейной лиги. Победила команда Запада, а после игры специальная комиссия определила четырёх счастливчиков, которые примут участие и в «Матче Звезд КХЛ».

Ими стали - Кирилл Цулыгин («Толпар»), Антон Ковалев («Омские Ястребы»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы»), а также Павел Подлубошнов («Красная Армия»).

Итогом «Недели Звезд Хоккея» станет «Матч Звезд КХЛ», который состоится 22-го января.

Фото – официальный сайт КХЛ

Константин Родионов

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