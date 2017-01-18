

Капитаном «Дивизиона Боброва» стал форвард питерского СКА Павел Дацюк. Сборную «Дивизиона Тарасова» выведет на лед, нападающий подмосковного «Витязя» Максим Афиногенов. Капитаном «Дивизиона Чернышова» назначен защитник омского «Авангарда» Евгений Медведев, и капитаном сборной «Дивизиона Харламова» стал лучший снайпер КХЛ и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (на фото).

Стоит отметить, что «Неделя Звезд Хоккея», которая проходит в Уфе стартовала 15-го января. В этот день состоялся матч «Кубок Вызова», в котором сыграли между собой сборные Запада и Востока Молодежной хоккейной лиги. Победила команда Запада, а после игры специальная комиссия определила четырёх счастливчиков, которые примут участие и в «Матче Звезд КХЛ».

Ими стали - Кирилл Цулыгин («Толпар»), Антон Ковалев («Омские Ястребы»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы»), а также Павел Подлубошнов («Красная Армия»).

Итогом «Недели Звезд Хоккея» станет «Матч Звезд КХЛ», который состоится 22-го января.

Фото – официальный сайт КХЛ

Константин Родионов