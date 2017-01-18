|КХЛ назвала капитанов на «Матч Звезд»
|Спорт Главные новости
|18.01.2017 02:32
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Стоит отметить, что «Неделя Звезд Хоккея», которая проходит в Уфе стартовала 15-го января. В этот день состоялся матч «Кубок Вызова», в котором сыграли между собой сборные Запада и Востока Молодежной хоккейной лиги. Победила команда Запада, а после игры специальная комиссия определила четырёх счастливчиков, которые примут участие и в «Матче Звезд КХЛ».
Ими стали - Кирилл Цулыгин («Толпар»), Антон Ковалев («Омские Ястребы»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы»), а также Павел Подлубошнов («Красная Армия»).
Итогом «Недели Звезд Хоккея» станет «Матч Звезд КХЛ», который состоится 22-го января.
Фото – официальный сайт КХЛ
Константин Родионов
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