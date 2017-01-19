Третья победа в Минске

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) провела свой третий матч на международном турнире «Кубок развития» в Минске.

Одержав две «сухих» победы подряд над Арменией и Бельгией, наша команда с крупным счетом разгромила сборную Молдовы. Победа позволила россиянам завершить групповой этап на первом месте с максимумом набранных очков. Сборная России вышла в плей-офф, где поочередно померится силами с победителями двух остальных групп, которые определятся позднее. - Молдаване серьезно настраивались на матч с нами. Соперник хорошо смотрелся в двух предыдущих встречах на турнире против Армении и Бельгии, у него был реальный шанс попасть в плей-офф за первые три места. Игра с Молдовой удалась нашей команде, ребята выполнили установку на матч. Уже в стартовом отрезке встречи мы дважды поразили ворота соперника. Сначала Колесниченко реализовал выход один на один, перебросив мяч через вратаря, а потом ассистировал Жиронкину, который головой замкнул его подачу с фланга. Конечно, два быстрых гола оказали большое влияние на ход поединка. По ходу встречи мы произвели серию замен, дали поиграть всем ребятам, посмотрели на них, проверили разные сочетания футболистов. После перерыва наши игроки отличились еще трижды – Пруцев перекинул мяч через голкипера, Умяров со второй попытки реализовал пенальти, а финальную точку поставил Емельянов, удачно сыгравший на добивании. Мы вышли в плей-офф, где сыграем за медали с победителями групп А и С. Соперники станут известны позднее, пока ясно, что свой следующий матч в Минске мы проведем 20 января, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Дмитрий Ульянов. В другом матче нашей группы сборная Бельгии переиграла Армению со счетом – 3:1. Молдова - Россия - 0:5 (0:2).

Голы: Колесниченко, 6 (0:1). Жиронкин, 11 (0:2). Пруцев, 55 (0:3). Умяров, 60 – с пенальти (0:4). Емельянов, 66 (0:5).

Молдова: Агачи, Гончар (Капутерко, 48), Ревенко (к), Кошкодан, Черный (Мокон, 64), Стефу (Софрони, 64), Думбравану, Мирзац (Конохов, 16), Граур, Обляк (Тиганеску, 60), Глига.

Россия: Сангаре, Абдуллин, Москвичев (к), Скроботов (Гюрджан, 62), Умяров (Миронов, 70), Пруцев (Емельянов, 62), Колесниченко (Степанов, 41), Заварухин (Карапузов, 41), Жиронкин (Лебедев, 67), Сапрунов, Великородный (Иванов, 41).

Предупреждения: Ревенко, 50. Агачи, 59. Тиганеску, 72. Кошкодан, 80.

Судьи: А. Кургхели, И. Богович, Д. Беломестных (все – Беларусь).

Минск. Минский футбольный манеж. Турнирное положение команд. Группа В. 1. РОССИЯ – 9 очков, разница мячей 11-0.

2. Бельгия – 4 очка, 4-3.

3. Молдова – 4 очка, 5-7.

4. Армения – 0 очков, 2-12. Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов < Предыдущая Следующая >