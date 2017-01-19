|Третья победа в Минске
|Спорт Главные новости
|19.01.2017 05:05
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- Молдаване серьезно настраивались на матч с нами. Соперник хорошо смотрелся в двух предыдущих встречах на турнире против Армении и Бельгии, у него был реальный шанс попасть в плей-офф за первые три места. Игра с Молдовой удалась нашей команде, ребята выполнили установку на матч. Уже в стартовом отрезке встречи мы дважды поразили ворота соперника. Сначала Колесниченко реализовал выход один на один, перебросив мяч через вратаря, а потом ассистировал Жиронкину, который головой замкнул его подачу с фланга. Конечно, два быстрых гола оказали большое влияние на ход поединка. По ходу встречи мы произвели серию замен, дали поиграть всем ребятам, посмотрели на них, проверили разные сочетания футболистов. После перерыва наши игроки отличились еще трижды – Пруцев перекинул мяч через голкипера, Умяров со второй попытки реализовал пенальти, а финальную точку поставил Емельянов, удачно сыгравший на добивании. Мы вышли в плей-офф, где сыграем за медали с победителями групп А и С. Соперники станут известны позднее, пока ясно, что свой следующий матч в Минске мы проведем 20 января, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Дмитрий Ульянов.
В другом матче нашей группы сборная Бельгии переиграла Армению со счетом – 3:1.
Молдова - Россия - 0:5 (0:2).
Турнирное положение команд. Группа В.
1. РОССИЯ – 9 очков, разница мячей 11-0.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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