Молодые россиянки отправились в Белек

Женская юниорская сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке с 23-го января по 2-е февраля.

В рамках учебного сбора у нашей команды запланированы две товарищеские встречи с командами Турции. - Это будет первый сбор нашей команды после 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы-2017. Мы разработали насыщенную программу подготовки к Элитному раунду, и первым нашим шагом станет выезд в Белек, в рамках которого планируем провести два товарищеских матча со сборной Турции U-17, а также спарринг с одним из лидеров женского Чемпионата этой страны. В преддверии решающего этапа квалификации мы старались подбирать только сильных соперников. Да, турчанки не сумели пробиться в весеннюю стадию отбора, но это – очень хорошая команда, в составе которой выступают футболистки немецкой бундеслиги. На фоне таких достойных оппонентов мы сможем совершенствоваться, прибавлять,- рассказал пресс-службе РФС и.о. старшего тренера сборной России Валентин Гавва. Состав сборной России на сбор в Турции: Вратари: Татьяна Дронова («Чертаново» Москва), Елена Становова («Кубаночка» Краснодар). Защитники: Анастасия Васюкова, Елизавета Еремина, Дарья Машина, Анастасия Фролова (все – «Чертаново» Москва), Анелия Кадикова («Мирас» Казань), Оксана Тюрина, Мария Щепелева (обе – «Кубаночка» Краснодар). Полузащитники: Алсу Абдуллина, Ольга Белоусова, Анастасия Дронова, Кристина Комиссарова, Полина Органова, Яна Шеина (все – «Чертаново» Москва), Анастасия Абраменко, Анастасия Морозова (обе – «Енисей» Красноярск), Дарья Бойко («Кубаночка» Краснодар), Анастасия Фетисова («Рязань-ВДВ» Рязань). Нападающие: Алена Гусева, Юлия Плешкова (обе - «Россиянка-УОР» Московская область), Варвара Рубцова, Кристина Черкасова (обе - «Чертаново» Москва). Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >