|Молодые россиянки отправились в Белек
|Спорт
|19.01.2017 05:29
|
- Это будет первый сбор нашей команды после 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы-2017. Мы разработали насыщенную программу подготовки к Элитному раунду, и первым нашим шагом станет выезд в Белек, в рамках которого планируем провести два товарищеских матча со сборной Турции U-17, а также спарринг с одним из лидеров женского Чемпионата этой страны. В преддверии решающего этапа квалификации мы старались подбирать только сильных соперников. Да, турчанки не сумели пробиться в весеннюю стадию отбора, но это – очень хорошая команда, в составе которой выступают футболистки немецкой бундеслиги. На фоне таких достойных оппонентов мы сможем совершенствоваться, прибавлять,- рассказал пресс-службе РФС и.о. старшего тренера сборной России Валентин Гавва.
Состав сборной России на сбор в Турции:
Вратари: Татьяна Дронова («Чертаново» Москва), Елена Становова («Кубаночка» Краснодар).
Защитники: Анастасия Васюкова, Елизавета Еремина, Дарья Машина, Анастасия Фролова (все – «Чертаново» Москва), Анелия Кадикова («Мирас» Казань), Оксана Тюрина, Мария Щепелева (обе – «Кубаночка» Краснодар).
Полузащитники: Алсу Абдуллина, Ольга Белоусова, Анастасия Дронова, Кристина Комиссарова, Полина Органова, Яна Шеина (все – «Чертаново» Москва), Анастасия Абраменко, Анастасия Морозова (обе – «Енисей» Красноярск), Дарья Бойко («Кубаночка» Краснодар), Анастасия Фетисова («Рязань-ВДВ» Рязань).
Нападающие: Алена Гусева, Юлия Плешкова (обе - «Россиянка-УОР» Московская область), Варвара Рубцова, Кристина Черкасова (обе - «Чертаново» Москва).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
06:12
СМИ: Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава
-
05:29
Молодые россиянки отправились в Белек
-
05:05
Третья победа в Минске
-
18.01.2017 18:33
Под суд идет фельдшер, не отреагировавший на звонок тонущих детей в Карелии
-
18.01.2017 17:38
«Мираж» утаил от налоговой 28 млн рублей
-
18.01.2017 17:08
Житель Кировского района устроил в своей квартире наркопритон
-
18.01.2017 16:26
Мужчину не приняли на работу из-за малого количества друзей в соцсети
-
18.01.2017 16:24
19 января в Волгограде перекроют несколько улиц
-
18.01.2017 16:05
В учебных заведениях США могут ввести курс о «российском вмешательстве»
-
18.01.2017 15:17
Безопасность волгоградцев на Крещение Господне обеспечат более 400 полицейских
-
18.01.2017 14:56
В Михайловке продавщицу магазина нашли мертвой
-
18.01.2017 14:48
В Волгограде 1,5-годовалый ребенок оказался запертым на балконе
-
18.01.2017 14:38
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
18.01.2017 14:32
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен на треть