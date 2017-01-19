Андрей Аршавин вошел в десятку лучших футболистов мира Печать
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19.01.2017 06:47

Андрей Аршавин вошел в десятку лучших футболистов мира

 Форвард казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин вошел в десятку лучших футболистов мира, которым ни разу не посчастливилось принять участие в Чемпионате мира.


Экс-форвард национальной сборной России Андрей Аршавин, ныне защищающий цвета казахстанского «Кайрата» попал в десятку лучших игроков, никогда не выступавших в финальных стадиях мировых первенств.

Как сообщило испанское издание Marca, бывший лидер национальной сборной России занял восьмое место в данном рейтинге. Помимо нашего соотечественника в ТОП-10 игроков вошли: Джордж Веа (Либерия, 1-е место), Райан Гиггз (Уэльс, 2-е), Альберто ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания, 3-е), Джордж Бест (Северная Ирландия, 4-е), Ладислав Кубала (Венгрия/Чехословакия/Испания, 5-е), Эрик Кантона (Франция, 6-е), Бернд Шустер (Германия, 7-е), Яри Литманен (Финляндия, 9-е), Валентино Маццола (Италия, 10-е).

Андрей Аршавин в составе национальной сборной России сыграл 74 матча и забил 17 мячей. Бронзовый призер Чемпионата Европы – 2008. По итогам 2008 года входил в число претендентов на «Золотой мяч» по версии журнала французского «France Football», заняв в итоге шестое место.

В минувшем сезоне 35-летний форвард алматинского «Кайрата» признан лучшим игроком Казахстана в 2016 году.

Фото – официальный сайт ФК «Кайрат»

Константин Родионов

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