|Андрей Аршавин вошел в десятку лучших футболистов мира
|Спорт Главные новости
|19.01.2017 06:47
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Как сообщило испанское издание Marca, бывший лидер национальной сборной России занял восьмое место в данном рейтинге. Помимо нашего соотечественника в ТОП-10 игроков вошли: Джордж Веа (Либерия, 1-е место), Райан Гиггз (Уэльс, 2-е), Альберто ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания, 3-е), Джордж Бест (Северная Ирландия, 4-е), Ладислав Кубала (Венгрия/Чехословакия/Испания, 5-е), Эрик Кантона (Франция, 6-е), Бернд Шустер (Германия, 7-е), Яри Литманен (Финляндия, 9-е), Валентино Маццола (Италия, 10-е).
Андрей Аршавин в составе национальной сборной России сыграл 74 матча и забил 17 мячей. Бронзовый призер Чемпионата Европы – 2008. По итогам 2008 года входил в число претендентов на «Золотой мяч» по версии журнала французского «France Football», заняв в итоге шестое место.
В минувшем сезоне 35-летний форвард алматинского «Кайрата» признан лучшим игроком Казахстана в 2016 году.
Фото – официальный сайт ФК «Кайрат»
Константин Родионов
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