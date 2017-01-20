

Новым наставником российской «молодежки» станет главный тренер московского клуба «Спартак-2» Евгений Бушманов. Об этом сообщила радиостанция «Спорт-FM» со ссылкой на первого вице-президента Российского футбольного союза Никиту Симоняна.

По словам Симоняна, РФС сделал Бушманову предложение, на которое он ответил согласием. Ранее, молодежную сборную России тренировал другой экс-спартаковец Николай Писарев.

45-летний Евгений Бушманов за годы карьеры действующего футболиста защищал цвета московских клубов «Спартак», ЦСКА и «Торпедо». А также, выступал за ярославский «Шинник» и самарские «Крылья Советов». Играл на позиции защитника.

Чемпион России (1998, 1999, 2000) в составе «Спартака». Чемпион Европы (1990) в составе юношеской (U-18) сборной Советского Союза. Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу среди молодежных команд (1991).

Сыграл семь матчей в составе национальной сборной России.

По окончании карьеры действующего игрока перешел на тренерскую работу. Работал тренером в клубах: «Шинник-Д» (Ярославль), «Сатурн-Д» (Раменское), «Локомотив» (Москва) и ФК «Химки». В должности главного тренера возглавлял подмосковные «Химки» и «Спартак-2» (Москва).

Фото – официальный сайт ФК «Спартак» (Москва)

Константин Родионов