|Евгений Бушманов возглавит российскую «молодежку»
|Спорт Главные новости
|20.01.2017 04:26
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По словам Симоняна, РФС сделал Бушманову предложение, на которое он ответил согласием. Ранее, молодежную сборную России тренировал другой экс-спартаковец Николай Писарев.
45-летний Евгений Бушманов за годы карьеры действующего футболиста защищал цвета московских клубов «Спартак», ЦСКА и «Торпедо». А также, выступал за ярославский «Шинник» и самарские «Крылья Советов». Играл на позиции защитника.
Чемпион России (1998, 1999, 2000) в составе «Спартака». Чемпион Европы (1990) в составе юношеской (U-18) сборной Советского Союза. Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу среди молодежных команд (1991).
По окончании карьеры действующего игрока перешел на тренерскую работу. Работал тренером в клубах: «Шинник-Д» (Ярославль), «Сатурн-Д» (Раменское), «Локомотив» (Москва) и ФК «Химки». В должности главного тренера возглавлял подмосковные «Химки» и «Спартак-2» (Москва).
Фото – официальный сайт ФК «Спартак» (Москва)
Константин Родионов
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