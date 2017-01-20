|«Спартак» прибыл Абу-Даби
|Спорт Главные новости
|20.01.2017 06:05
|
На первый зарубежный сбор московский «Спартак» прибыл в следующем составе: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Денис Кутин, Евгений Макеев, Маурисио, Александр Пуцко, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Александр Зуев, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Зе Луиш.
Помимо перечисленных футболистов на первый сбор «красно-белых» отправились и два новичка клуба – Луис Адриано и Александр Самедов.
Фото – официальный сайт ФК «Спартак» (Москва)
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
06:05
«Спартак» прибыл Абу-Даби
-
04:26
Евгений Бушманов возглавит российскую «молодежку»
-
19.01.2017 19:01
Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов
-
19.01.2017 18:12
В Волгограде разрабатывается проект мемориального комплекса «Лысая гора»
-
19.01.2017 17:01
«Нужно избегать казенщины»: Сергей Шойгу побывал в ЮВО
-
19.01.2017 15:37
Под Волгоградом хуторянину грозит 2 года тюрьмы за браконьерство
-
19.01.2017 15:34
Стало известно, какие пароли стали в 2016 году самыми популярными
-
19.01.2017 14:59
Из горящей школы в Москве эвакуировали порядка 750 человек
-
19.01.2017 14:26
Аналитики выяснили, чем больше всего недовольны россияне
-
19.01.2017 14:01
Предполагаемый убийца продавца в Михайловке попал на камеры уличного видеонаблюдения
-
19.01.2017 13:08
За ночь в купели Волгограда окунулись более 6 тысяч человек
-
19.01.2017 12:34
В Волгограде уволили сотрудницу почтового отделения, "впаривающей" пенсионерам "Чоко Пай"
-
19.01.2017 12:05
Под Волгоградом селянин ограбил за ночь 5 магазинов
-
19.01.2017 11:56
В Волгограде освободили по УДО директора благотворительного фонда, укравшего 8 миллионов