«Спартак» прибыл Абу-Даби



В Абу-Даби лидер осенней части сезона 2016/17 будет тренироваться в двухразовом режиме и сыграет один контрольный поединок. 31-го января, «красно-белые» померятся силами с чемпионом Дании клубом «Копенгаген». В Москву спартаковцы вернутся 1-го февраля.

На первый зарубежный сбор московский «Спартак» прибыл в следующем составе: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Денис Кутин, Евгений Макеев, Маурисио, Александр Пуцко, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Александр Зуев, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Зе Луиш.

Помимо перечисленных футболистов на первый сбор «красно-белых» отправились и два новичка клуба – Луис Адриано и Александр Самедов.

Фото – официальный сайт ФК «Спартак» (Москва)

Константин Родионов