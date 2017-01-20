«Спартак» прибыл Абу-Даби Печать
Спорт Главные новости
20.01.2017 06:05

«Спартак» прибыл Абу-Даби

 Футболисты московского «Спартака» прибыли на первый после отпуска учебно-тренировочный сбор в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.


В Абу-Даби лидер осенней части сезона 2016/17 будет тренироваться в двухразовом режиме и сыграет один контрольный поединок. 31-го января, «красно-белые» померятся силами с чемпионом Дании клубом «Копенгаген». В Москву спартаковцы вернутся 1-го февраля.

На первый зарубежный сбор московский «Спартак» прибыл в следующем составе: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Денис Кутин, Евгений Макеев, Маурисио, Александр Пуцко, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Александр Зуев, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Зе Луиш.

Помимо перечисленных футболистов на первый сбор «красно-белых» отправились и два новичка клуба – Луис Адриано и Александр Самедов.

Фото – официальный сайт ФК «Спартак» (Москва)

Константин Родионов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru