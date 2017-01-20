|Российские «пляжники» не сыграют на ЧМ – 2017
|Спорт Главные новости
|20.01.2017 08:18
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Наша команда, в сентябре прошлого года заняла пятое место в европейской квалификации, прошедшей в итальянском Езоло, а путевки на Чемпионат мира – 2017 получили четыре лучшие команды: Португалия, Швейцария, Италия и Польша.
Россияне ждали возможного расширения количества участников мундиаля, однако на заседании комитета ФИФА было решено не менять количество команд ЧМ - 2017.
Вопрос расширения ФИФА планирует вновь рассмотреть в будущем, а ближайший мировой форум по пляжному футболу, к сожалению, пройдет без российской сборной.
Константин Родионов
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