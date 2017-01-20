Российские «пляжники» не сыграют на ЧМ – 2017 Печать
Спорт Главные новости
20.01.2017 08:18

Российские «пляжники» не сыграют на ЧМ – 2017

 Национальная сборная России по пляжному футболу не примет участия в Чемпионате мира – 2017 на Багамских островах.


Сборная России по пляжному футболу окончательно рассталась с надеждами выступить на первенстве планеты в текущем году, которое пройдет с 27-го апреля по 7-е мая на Багамских островах.

Наша команда, в сентябре прошлого года заняла пятое место в европейской квалификации, прошедшей в итальянском Езоло, а путевки на Чемпионат мира – 2017 получили четыре лучшие команды: Португалия, Швейцария, Италия и Польша.

Россияне ждали возможного расширения количества участников мундиаля, однако на заседании комитета ФИФА было решено не менять количество команд ЧМ - 2017.

Вопрос расширения ФИФА планирует вновь рассмотреть в будущем, а ближайший мировой форум по пляжному футболу, к сожалению, пройдет без российской сборной.

Константин Родионов

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