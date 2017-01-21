|Волевая победа над белорусами
|Спорт Главные новости
|21.01.2017 09:58
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В заключительном матче на «Кубке развития», который состоится 23 января, россияне померяются силами с Израилем.
- В целом, мы довольны игрой команды во встрече с Беларусью, наша команда прибавляет от матча к матчу, довольно надежно действует в обороне. Мы продолжаем работать по плану подготовки, который в свое время выбрали. Впереди нас ждет заключительный поединок на турнире против Израиля. Это будет интересный матч, ведь Израиль является одним из наших соперников по Элитному раунду Чемпионата Европы-2017 U-17, который состоится с 21 по 26 марта в Венгрии. У израильтян несколько изменилась команда, по сравнению с предыдущей нашей встречей, пока они, как и мы, не знают поражений на турнире, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Дмитрий Ульянов.
Беларусь – Россия - 1:3 (1:0).
Стыковые матчи за 10-12 места.
Стыковые матчи за 7-9 места.
Стыковые матчи за 4-6 места.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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