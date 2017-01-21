Волевая победа над белорусами Печать
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21.01.2017 09:58

Волевая победа над белорусами

 Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) сыграла в стыковом матче за 1-3 места на международном турнире «Кубок развития» в Минске.


Одержав три победы подряд на стадии группового этапа, причем, не пропустив ни одного гола, команда Дмитрия Ульянова продолжила победное шествие и в стыковом поединке за 1 – 3 места. Пропустив гол в первом тайме, россияне с блеском компенсировали «потерю» во втором, трижды поразив ворота хозяев турнира.

В заключительном матче на «Кубке развития», который состоится 23 января, россияне померяются силами с Израилем.

- В целом, мы довольны игрой команды во встрече с Беларусью, наша команда прибавляет от матча к матчу, довольно надежно действует в обороне. Мы продолжаем работать по плану подготовки, который в свое время выбрали. Впереди нас ждет заключительный поединок на турнире против Израиля. Это будет интересный матч, ведь Израиль является одним из наших соперников по Элитному раунду Чемпионата Европы-2017 U-17, который состоится с 21 по 26 марта в Венгрии. У израильтян несколько изменилась команда, по сравнению с предыдущей нашей встречей, пока они, как и мы, не знают поражений на турнире, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Дмитрий Ульянов.

Беларусь – Россия - 1:3 (1:0).
Голы: Кириленко, 29 (1:0). Умяров, 57 (1:1). Колесниченко, 68 (1:2). Жиронкин, 80+4 (1:3).
Беларусь: Клещук, Мирошников, Вегеря, Гружевский (Матяш, 65), Мякиш (к), Сакута (Авраменко, 73), Петренко (Барсуков, 53), Глинский, Кириленко (Музыченко, 53), Горбач (Василевич, 53), Немирко (Фазылов, 73).
Россия: Шитов, Абдуллин (Степанов, 63), Москвичев (к), Скроботов, Умяров, Пруцев (Миронов, 77), Колесниченко, Лопатин (Сапрунов, 41), Заварухин, Карапузов (Жиронкин, 55), Великородный (Янов, 55).
Предупреждение: Горбач, 47.
Судьи: А. Кургхели, И. Олешкевич, С. Чайчиц (все – Беларусь).
Минск. Минский футбольный манеж.

Стыковые матчи за 10-12 места.
Латвия – Армения - 4:1 (2:1).

Стыковые матчи за 7-9 места.
Словакия – Молдова - 2:4.

Стыковые матчи за 4-6 места.
Финляндия – Бельгия - 1:0.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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