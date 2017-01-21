|Ушел из жизни арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров
|Спорт Общество
|21.01.2017 16:45
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- Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Рафаэля Кадырова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ФХР.
Фото – официальный сайт ФХР
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