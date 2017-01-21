Ушел из жизни арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров Печать
Спорт Общество
21.01.2017 16:45

Ушел из жизни арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров

 20-го января на 48-ом году жизни скончался арбитр Континентальной хоккейной лиги Рафаэль Кадыров.


Один из самых опытнейших отечественных хоккейных арбитров Рафаэль Кадыров в течение нескольких месяцев боролся с тяжелой болезнью, но, к сожалению так и не смог победить недуг. На счету Рафаэля Кадырова 395 в чемпионате Континентальной хоккейной лиги и более 700 в чемпионате России в качестве главного арбитра. Также в активе арбитра работа на двух Чемпионатах мира высшего дивизиона, одном Чемпионате мира среди молодежных сборных и шести мировых первенств среди юниоров.

- Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Рафаэля Кадырова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ФХР.

Фото – официальный сайт ФХР

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