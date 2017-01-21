Роналдиньо может стать послом «Барселоны» Печать
Спорт Главные новости
21.01.2017 19:15

Роналдиньо может стать послом «Барселоны»

 Экс-нападающий национальной сборной Бразилии и испанской «Барселоны» в ближайшее время может вернуться в каталонский клуб.


Как сообщает испанская газета «El Mundo Deportivo», 36-летний бразилец в ближайшее время может вернуться в «Барселону» в качестве посла команды в мире, чтобы помогать клубу открывать новые границы и продвигать бренд. Роналдиньо ранее провел переговоры с президентом клуба Хосепом Бартомеу на предмет возвращения в «Барсу».

Официально о возвращении «любителя картофельных чипсов» в Каталонию может быть объявлено на следующей неделе.

Помимо должности посла, Роналдиньо также может войти в команду «Легенды Барселоны». Недавно агент футболиста Роберто де Ассиса заявил, что его подопечный намерен возобновить карьеру действующего игрока в 2017 году. Последним клубом Роналдиньо был бразильский «Флуминенсе», за который футболист выступал в 2015 году.

Роналдиньо известен широкой публике по выступлениям за европейские клубы «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Барселона» (Испания) и «Милан» (Италия). Становился чемпионом Италии и Испании, победителем Лиги чемпионов.

Сыграл 97 матчей в составе национальной сборной Бразилии и забил 33 гола. Чемпион мира 2002 года и обладатель «Кубка конфедераций – 2005». Обладатель Кубка Америки (Copa America) – 1999.

Обладатель «Золотого мяча» как лучшему футболисту Европы по версии «France Football» (2005). Игрок года по версии «World Soccer» (2004, 2005). Игрок года ФИФА (2004, 2005).

Обладатель «Golden Foot» (2009), - премии «Золотой след», присуждаемой футболистам за высокие спортивные успехи, достигнутые в команде и лично. Особенность этой награды заключается в том, что победитель оставляет отпечатки своих ног на Аллее чемпионов — своего рода Аллея Славы, расположенной на набережной Княжества Монако.

Фото – официальная страница Роналдиньо в Facebook

Константин Родионов

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