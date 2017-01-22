Александр Гусев отметил 70-летний юбилей Печать
Спорт
22.01.2017 01:10

Александр Гусев отметил 70-летний юбилей

 21-го января отпраздновал 70-летний юбилей легендарный защитник ЦСКА и сборной Советского Союза по хоккею Александр Гусев.


- 21-го января празднует юбилей замечательный защитник, олимпийский чемпион 1976 года Александр Гусев. Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Александра Владимировича с 70-летием! Мы желаем Вам успехов во всех начинаниях, будьте счастливы, здоровы, пусть улыбка не сходит с Вашего лица, а хорошее настроение не покидает ни на мгновение, - говориться в официальном поздравлении пресс-службы Федерации хоккея России.

Александр Гусев воспитанник ДЮСШ ЦСКА (Москва). Выступал за ЦСКА в 1965 году. В 1965—1967 играл в СКА МВО, в 1967-1968 в «Звезде» (Чебаркуль), в 1968—1978 в ЦСКА, в 1978—1979 в СКА (Ленинград).

В чемпионатах Советского Союза сыграл 313 матчей и забил 64 гола.

Чемпион СССР (1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977). Серебряный призер чемпионатов СССР (1969, 1974, 1976). Обладатель Кубка СССР (1968, 1969, 1973). Победитель II Зимней Спартакиады народов СССР (1966) и победитель Зимней Спартакиады народов РСФСР (1970).

В чемпионатах мира и Европы и зимних Олимпийских играх 42 матча, 12 голов. Олимпийский чемпион (1976), чемпион мира и Европы (1973 и 1974). Серебряный призер чемпионатов мира и Европы (1972), бронзовый призер чемпионатов мира и Европы (1977).

Участник Суперсерии СССР — Канада (1972). Участник Кубка Канады – 1976.

В июне 1984 г. — мае 1990 г. — тренер СКА МВО (Калинин). В настоящее время продолжает выступать в ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея СССР».

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

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