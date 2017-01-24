Молодые россияне победили на турнире в Минске

Юношеская сборная России (игроки 2000 г.р.) одержала победу на международном турнире «Кубок развития», прошедшем в столице Белоруссии.

В заключительном стыковом матче за 1-3 места, команда Дмитрия Ульянова встречалась со своими сверстниками из Израиля. Матч получился довольно напряженным, а его исход решил один единственный гол, забитый российской сборной с пенальти. Стоит отметить, что наша команда за весь турнир пропустила всего один гол, а в ворота соперников поразила пятнадцать раз. - Согласно хитросплетениям регламента, нам нужно было обязательно выигрывать у Израиля, чтобы занять первое место на турнире. Из-за травмы участие в матче не смог принять Абдуллин, что прибавило нам головной боли в защите. Несмотря на это, мы провели хорошую игру, владели преимуществом, не исходе первого тайма открыли счет. Лопатин заработал пенальти, который реализовал Умяров, ставший лучшим бомбардиром турнира. Во втором тайме тоже создавали голевые возможности, не использовали два отличных шанса, из-за чего концовка встречи получилась нервной. Тем не менее, довели матч до победы и выиграли турнир, чему очень рады. Мы также довольны всеми новичками нашей команды, ребята здорово проявили себя, добавили конкуренции за место в составе сборной, рассчитываем на них в дальнейшем. Мы форсировали подготовку к турниру в Минске, провели хороший сбор, выбрали оптимальные нагрузки для наших ребят, которые только вышли из отпусков. В результате, мы прибавляли на турнире от игры к игре, а физическое состояние игроков было лучше, чем у наших конкурентов. Что касается дальнейших планов, то на конец февраля у нас запланирован сбор в Испании. На данный момент подтвержден спарринг-матч с Японией, постараемся также договориться с еще одним соперником, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Ульянов. Россия - Израиль - 1:0 (1:0).

Гол: Умяров, 40 - с пенальти.

Россия: Шитов, Москвичев (к), Скроботов, Степанов, Умяров, Пруцев (Иванов, 78), Колесниченко, Лопатин (Сапрунов, 56), Заварухин, Карапузов (Жиронкин, 69), Великородный (Миронов, 78).

Израиль: Перец, Стросберг, Арзи (Херман, 69), Блориан, Сисай, Элмкис, Карзев, Махлуф (Кохен, 62), Маждуб (Дахан, 41), Леви (Катан, 62), Чен (Канаан, 41).

Предупреждения: Карзев, 25. Заварухин, 56.

Судьи: Е. Ковалев, М. Брагинец, И. Богович (все – Беларусь).

Минск. Минский футбольный манеж. По итогам «Кубка развития-2017» были определены сильнейшие футболисты в индивидуальных номинациях. Лучший вратарь – Антон Шитов (Россия).

Лучший защитник – Владислав Глинский (Беларусь)

Лучший полузащитник – Эден Карзаев (Израиль)

Лучший нападающий – Кирилл Кириленко (Беларусь)

Лучший бомбардир – Наиль Умяров (Россия), 5 мячей

Лучший игрок – Владимир Москвичев (Россия) Итоговое положение команд на международном турнире «Кубок развития» в Минске. 1. РОССИЯ

2. Израиль

3. Беларусь

4. Бельгия

5. Финляндия

6. Литва

7. Украина

8. Молдова

9. Словакия

10. Латвия

11. Грузия

12. Армения Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >