|Молодые россияне победили на турнире в Минске
|Спорт Главные новости
|24.01.2017 22:37
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- Согласно хитросплетениям регламента, нам нужно было обязательно выигрывать у Израиля, чтобы занять первое место на турнире. Из-за травмы участие в матче не смог принять Абдуллин, что прибавило нам головной боли в защите. Несмотря на это, мы провели хорошую игру, владели преимуществом, не исходе первого тайма открыли счет. Лопатин заработал пенальти, который реализовал Умяров, ставший лучшим бомбардиром турнира. Во втором тайме тоже создавали голевые возможности, не использовали два отличных шанса, из-за чего концовка встречи получилась нервной. Тем не менее, довели матч до победы и выиграли турнир, чему очень рады. Мы также довольны всеми новичками нашей команды, ребята здорово проявили себя, добавили конкуренции за место в составе сборной, рассчитываем на них в дальнейшем. Мы форсировали подготовку к турниру в Минске, провели хороший сбор, выбрали оптимальные нагрузки для наших ребят, которые только вышли из отпусков. В результате, мы прибавляли на турнире от игры к игре, а физическое состояние игроков было лучше, чем у наших конкурентов. Что касается дальнейших планов, то на конец февраля у нас запланирован сбор в Испании. На данный момент подтвержден спарринг-матч с Японией, постараемся также договориться с еще одним соперником, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Ульянов.
Россия - Израиль - 1:0 (1:0).
По итогам «Кубка развития-2017» были определены сильнейшие футболисты в индивидуальных номинациях.
Лучший вратарь – Антон Шитов (Россия).
Итоговое положение команд на международном турнире «Кубок развития» в Минске.
1. РОССИЯ
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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