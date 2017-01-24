Сборная России разгромила голландцев

Национальная сборная России по мини-футболу сыграла первый из двух запланированных товарищеских матчей против сборной Голландии.

Первый из двух запланированных контрольных поединков с голландцами остался за нашей командой. Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза, в первой половине игры россияне результативно действовали на стандартных положениях: розыгрыши угловых ударов на 9-й и 19-й минутах завершались точными ударами в касание Сергея Абрамова и Владислава Шаяхметова. Во втором тайме Иван Чишкала после быстрой контратаки довел преимущество гостей до трехкратного, он же оформил дубль, когда на 36-й минуте поразил пустые ворота голландцев: хозяева паркета пытались исправить положение, выпустив пятого полевого. Соперники сумели ответить одним единственным точным ударом, лишь немного подсластив поражение. - Голландцы - неуступчивые, борются по всей площадке. Стараются каждое единоборство выиграть, толкаются. Все же у нас мастерство повыше. В первом тайме два гола со стандартов. Повели 2:0, стало полегче. Во втором тайме контратака – и 3:0. По сути, все на этом и решили. Последний мяч забили уже в пустые ворота. Какой бы статус матча не был, от нас все равно требуют победы. Первое место в рейтинге УЕФА обязывает. Во второй игре легче точно не будет. Первый матч хозяева проиграли, а народу пришло – полный стадион. Голландцы навяжут борьбу, будут стараться реабилитироваться. Но перед нами вполне конкретная задача – побеждать и с хорошим настроением отправляться в Португалию, - отметил после игры игрок сборной России Данил Давыдов. Голландия – Россия - 1:4 (0:2).

Голы: Абрамов, 9 (0:1). Шаяхметов, 19 (0:2). Чишкала, 25 (0:3). Чишкала, 35 (0:4). Закария, 36 (1:4).

Россия: Замтарадзе (вр) – Шаяхметов (к), Давыдов, Робиньо, Афанасьев, Чишкала, Лысков, Ниязов, Абрамов, Ромуло, Антошкин. На товарищеские матчи в Голландию сборная России прибыла в следующем составе: Вратари: Георгий Замтарадзе («Динамо» Московская область), Дмитрий Путилов («Синара» Екатеринбург). Полевые игроки: Сергей Абрамов, Янар Асадов, Артем Ниязов (все – «Дина» Москва), Артем Антошкин, Андрей Батырев (оба – «Тюмень»), Андрей Афанасьев, Данил Давыдов, Эдер Лима, Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Владислав Шаяхметов (все – «Газпром-Югра» Югорск), Руслан Кудзиев («Сибиряк» Новосибирск), Робиньо («Динамо» Московская область), Ромуло («Барселона» Испания). Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >