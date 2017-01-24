|Сборная России разгромила голландцев
|Спорт
|24.01.2017 23:52
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- Голландцы - неуступчивые, борются по всей площадке. Стараются каждое единоборство выиграть, толкаются. Все же у нас мастерство повыше. В первом тайме два гола со стандартов. Повели 2:0, стало полегче. Во втором тайме контратака – и 3:0. По сути, все на этом и решили. Последний мяч забили уже в пустые ворота. Какой бы статус матча не был, от нас все равно требуют победы. Первое место в рейтинге УЕФА обязывает. Во второй игре легче точно не будет. Первый матч хозяева проиграли, а народу пришло – полный стадион. Голландцы навяжут борьбу, будут стараться реабилитироваться. Но перед нами вполне конкретная задача – побеждать и с хорошим настроением отправляться в Португалию, - отметил после игры игрок сборной России Данил Давыдов.
Голландия – Россия - 1:4 (0:2).
На товарищеские матчи в Голландию сборная России прибыла в следующем составе:
Вратари: Георгий Замтарадзе («Динамо» Московская область), Дмитрий Путилов («Синара» Екатеринбург).
Полевые игроки: Сергей Абрамов, Янар Асадов, Артем Ниязов (все – «Дина» Москва), Артем Антошкин, Андрей Батырев (оба – «Тюмень»), Андрей Афанасьев, Данил Давыдов, Эдер Лима, Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Владислав Шаяхметов (все – «Газпром-Югра» Югорск), Руслан Кудзиев («Сибиряк» Новосибирск), Робиньо («Динамо» Московская область), Ромуло («Барселона» Испания).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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