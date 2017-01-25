Исинбаева отреагировала на новый фильм ARD о допинге Печать
Спорт Волгоград
25.01.2017 02:42

Исинбаева отреагировала на новый фильм ARD о допинге

 Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева отреагировала на новый фильм немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.


На своей странице в социальной сети Instagram, прославленная волгоградка прокомментировала новый фильм германского телеканала ARD о допинге в российском спорте. В фильме, немцы уже можно сказать традиционно, обвиняют российскую сторону в нарушении антидопинговых правил.

- Уважаемые друзья и коллеги! Хотелось бы выразить свою точку зрения на вновь появившееся видео от очередного информатора о допинговой истории. У меня возникает вопрос: почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы? Почему не идут в министерство спорта или в антидопинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях? Почему без доказательств вновь обобщают всех спортсменов? Во всем мире факты нарушения антидопинговых правил со стороны конкретных спортсменов и их персонала - это их личная ответственность. На мой взгляд, чтобы заявлять о «государственной поддержке допинга», надо определиться с тем, что подразумевается под словом «государство»: президент и его подчинение или каждый гражданин РФ?! Я категорически против допинга, против тех людей, которые нарушают антидопинговые правила, но так же я против тех, кто без доказательств, без оснований, делая себя единственными борцами за справедливость, обвиняя всех вокруг, ставят под сомнение существование чистого спорта и чистых спортсменов в России. И что характерно, очерняют нашу страну и наших чистых спортсменов именно несостоявшиеся в спорте атлеты. Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера этому прямое подтверждение. Мы с тренером никогда не думали о нарушениях, не прибегали к терапевтическим исключениям, в отличие от многих западных атлетов, так как даже это считали нечестным поступком по отношению к своим соперникам. Наше здоровье и репутация для нас ценнее чем «грязные медали». В нашей стране огромное количество честных профессиональных спортсменов, которые о своей чистоте скажут сами. К сожалению, из-за несостоявшихся людей в спорте, нарушавших антидопинговые правила, желающих заработать подобным путём, страдают те спортсмены, которые к допингу не имеют никакого отношения, - написала Елена Исинбаева.

Фото – Instagram Елены Исинбаевой

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