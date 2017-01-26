|Вторая победа над Голландией
|Спорт Главные новости
|26.01.2017 19:16
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- Я на каждую игру выхожу с настроем не пропустить. Сегодня не исключение. У голландцев все хорошо с индивидуальными действиями, с ударами. Конечно, пришлось потрудиться. Мастерство у соперника достаточно высокое, чтобы создавать проблемы любому сопернику. Мощный коллектив, часто выигрывают силовую борьбу. Команда Голландии понравилась, приятно играть при полных трибунах. Считаю, что было полезно провести эти встречи при подготовке к квалификации Чемпионата Европы. Считаю, что главное – это победа. Остается результат, и мы его сделали. А все положительные и отрицательные моменты обязательно будут разобраны, - рассказал пресс-службе РФС голкипер сборной России Дмитрий Путилов.
Голландия – Россия - 0:1 (0:0).
25 января, сборная России отправилась из Амстердама в Лиссабон, где продолжит подготовку к апрельскому квалификационному турниру Чемпионата Европы - 2018 двумя контрольными встречами с Португалией. Первый из них состоится в ночь с 27-го на 28-е января (0:15 по московскому времени), второй – 29 января.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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