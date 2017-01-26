Вторая победа над Голландией



В первом поединке в голландском Эволле, сборная России одержала победу со счетом – 4:1, совершенно не оставив хозяевам площадки шансов даже на ничью. И во втором из двух запланированных контрольных матчей, россияне оказались сильнее сборной Голландии. Правда, на этот раз «оранжевые» оказали серьезное сопротивление нашей команде, а исход поединка решил единственный точный удар, который на 23-й минуте со штрафного нанес Эдер Лима.

- Я на каждую игру выхожу с настроем не пропустить. Сегодня не исключение. У голландцев все хорошо с индивидуальными действиями, с ударами. Конечно, пришлось потрудиться. Мастерство у соперника достаточно высокое, чтобы создавать проблемы любому сопернику. Мощный коллектив, часто выигрывают силовую борьбу. Команда Голландии понравилась, приятно играть при полных трибунах. Считаю, что было полезно провести эти встречи при подготовке к квалификации Чемпионата Европы. Считаю, что главное – это победа. Остается результат, и мы его сделали. А все положительные и отрицательные моменты обязательно будут разобраны, - рассказал пресс-службе РФС голкипер сборной России Дмитрий Путилов.

Голландия – Россия - 0:1 (0:0).

Голы: Эдер Лима, 23.

Россия: Путилов (вр) – Шаяхметов (к), Робиньо, Афанасьев, Чишкала, Ниязов, Абрамов, Ромуло, Антошкин, Кудзиев, Эдер Лима, Батырев, Асадов.

Предупреждения: Эдер Лима, 22.

25 января, сборная России отправилась из Амстердама в Лиссабон, где продолжит подготовку к апрельскому квалификационному турниру Чемпионата Европы - 2018 двумя контрольными встречами с Португалией. Первый из них состоится в ночь с 27-го на 28-е января (0:15 по московскому времени), второй – 29 января.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов