Ничья и победа в Португалии Печать
Спорт
31.01.2017 01:18

Ничья и победа в Португалии

 Национальная сборная России по мини-футболу сыграла два товарищеских поединка в Португалии.


В прошедшие выходные дни сборная России по мини-футболу провела два товарищеских матча против национальной сборной Португалии. В первой встрече соперники обменялись забитыми мячами уже на первой минуте. На гол россиянина Ивана Чишкалы ответил Рикардиньо. На 12-й минуте хозяева паркета, усилием Андре Коэльо вышли вперед, а уравнял шансы российский бразилец Робиньо. После перерыва команды имели равные шансы на успех, но все что смогли сделать хозяева – это попасть в перекладину, а Андрей Батырев в концовке поразил ворота португальцев, тем самым установив окончательный итог – 3:2.

Португалия – Россия - 2:3 (2:2).
Голы: Чишкала, 1 (0:1). Рикардиньо, 1 (1:1). А. Коэльо, 12 (2:1). Робиньо, 16 (2:2). Батырев, 37 (2:3).
Россия: Замтарадзе - Шаяхметов (к), Робиньо, Лысков, Эдер Лима, Чишкала, Давыдов, Батырев, Антошкин, Абрамов, Ниязов, Ромуло.
Португалия. Торре-де-Маринья.

Вторая игра прошла по схожему сценарию, вот только автора решающего гола не нашлось не в одной, не в другой команде. В итоге встреча завершилась вничью – 2:2.

Португалия – Россия - 2:2 (2:2).
Голы: Б. Коэльо, 1 (1:0). Анилтон, 15 - автогол (1:1). Ниязов, 17 (1:2). Анилтон, 19 (2:2).
Россия: Путилов – Шаяхметов (к), Афанасьев, Антошкин, Батырев, Лысков, Абрамов, Ниязов, Асадов, Робиньо, Чишкала, Кудзиев, Эдер Лима, Давыдов.
Португалия. Торре-де-Маринья.

- Результат выезда я считаю положительным. Самое главное, что мы решили те основные задачи, которые перед собой ставили. И сбор в Москве, и товарищеские матчи в Голландии и Португалии дали нам очень полезную информацию в преддверии официального старта в апреле. Мы впервые сыграли в таком формате, когда за один выезд встретились в разных странах с разными сборными. Радует, что не было поражений. Мы дважды сыграли с Португалией на ее поле, при переполненных трибунах, в одном матче добились победы, в другом зафиксирована боевая ничья. Да, есть ошибки и неточности, но очень много и положительных тенденций в нашей игре. Я получаю большое удовольствие от того, что имею в своем распоряжении таких игроков, и вместе мы поэтапно двигаемся вперед, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Сергей Скорович.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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