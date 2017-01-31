|Ничья и победа в Португалии
|Спорт
|31.01.2017 01:18
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Португалия – Россия - 2:3 (2:2).
Вторая игра прошла по схожему сценарию, вот только автора решающего гола не нашлось не в одной, не в другой команде. В итоге встреча завершилась вничью – 2:2.
Португалия – Россия - 2:2 (2:2).
- Результат выезда я считаю положительным. Самое главное, что мы решили те основные задачи, которые перед собой ставили. И сбор в Москве, и товарищеские матчи в Голландии и Португалии дали нам очень полезную информацию в преддверии официального старта в апреле. Мы впервые сыграли в таком формате, когда за один выезд встретились в разных странах с разными сборными. Радует, что не было поражений. Мы дважды сыграли с Португалией на ее поле, при переполненных трибунах, в одном матче добились победы, в другом зафиксирована боевая ничья. Да, есть ошибки и неточности, но очень много и положительных тенденций в нашей игре. Я получаю большое удовольствие от того, что имею в своем распоряжении таких игроков, и вместе мы поэтапно двигаемся вперед, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Сергей Скорович.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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