

Специально отобранное жюри из 58-ми человек, на всех имеющее в общей сложности 1800 лет хоккейной практики, составило список лучших хоккеистов НХЛ за всю историю лиги. Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, каждый член жюри составил список из 100 игроков, а каждый голос приравнивался к одному очку. Голосование состоялось в июле и августе прошлого года.

В список ТОП-100 НХЛ вошли четыре представителя России. Это Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин.

Удивляет лишь скромное представительство россиян в списке ста лучших игроков. С вышеперечисленными хоккеистами в один ряд также могут встать Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Евгений Малкин и многие другие звезды российского хоккея.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов