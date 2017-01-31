Четыре россиянина вошли в ТОП-100 лучших игроков НХЛ Печать
Спорт Главные новости
31.01.2017 03:36

Александр Овечкин

 Национальная хоккейная лига огласила сто лучших игроков в истории лиги.


Специально отобранное жюри из 58-ми человек, на всех имеющее в общей сложности 1800 лет хоккейной практики, составило список лучших хоккеистов НХЛ за всю историю лиги. Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, каждый член жюри составил список из 100 игроков, а каждый голос приравнивался к одному очку. Голосование состоялось в июле и августе прошлого года.

В список ТОП-100 НХЛ вошли четыре представителя России. Это Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин.

Удивляет лишь скромное представительство россиян в списке ста лучших игроков. С вышеперечисленными хоккеистами в один ряд также могут встать Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Евгений Малкин и многие другие звезды российского хоккея.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

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