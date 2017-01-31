|Четыре россиянина вошли в ТОП-100 лучших игроков НХЛ
|Спорт Главные новости
|31.01.2017 03:36
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В список ТОП-100 НХЛ вошли четыре представителя России. Это Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин.
Удивляет лишь скромное представительство россиян в списке ста лучших игроков. С вышеперечисленными хоккеистами в один ряд также могут встать Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Евгений Малкин и многие другие звезды российского хоккея.
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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