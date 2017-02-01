Николай Писарев ушел из РФС



Российский футбольный союз официально сообщил об уходе с поста спортивного директора Николая Писарева.

- Мне кажется, что за время работы в РФС, нам удалось добиться серьезных успехов с различными сборными. Об этом говорят и завоеванные медали, и высокие места. Очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу – готовить игроков для национальной команды. Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение - покинуть РФС. Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера. Надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры. Также хотел бы поблагодарить всех, с кем за эти годы удалось поработать в Российским футбольном союзе и сборных России, - отметил Николай Писарев пресс-службе РФС.

Стоит отметить, что на должности спортивного директора РФС Николай Писарев проработал с 2010 года. Под руководством бывшего спартаковца российская «молодежка» впервые за пятнадцать лет вышла в финальную стадию Чемпионата Европы – 2013, а многие игроки из той команды сегодня защищают цвета национальной сборной России.

Помимо этого, также можно отметить успехи других сборных команд, которые курировал Писарев в качестве руководителя спортивного департамента. Так, юношеская сборная России (игроки 1996 года рождения), под руководством Дмитрия Хомухи выиграла золотые медали ЕВРО – 2013 U-17 и серебряные медали ЕВРО – 2015 U-19.

Юношеская сборная (игроки 1998 года рождения), под руководством Михаила Галактионова завоевала бронзу на Чемпионате Европы – 2015 U-17.

Сборная России по пляжному футболу дважды побеждала на чемпионатах мира и регулярно завоевывала награды европейского первенства. Сборная России по мини-футболу также становилась призером чемпионатов мира и Европы.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов