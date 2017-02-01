|Новак Джокович подвез Медведева на личном самолете
|Спорт
|01.02.2017 02:57
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- Когда твой друг - Новак Джокович! Даниил Медведев присоединился к сборной России в сербском Нише, где пройдет матч Мировой группы розыгрыша «Кубка Дэвиса» Сербия - Россия. Прилетел он в Ниш вместе... с Новаком Джоковичем на его личном самолете. Отметим, что первыми из россиян на матч прилетели Константин Кравчук и Андрей Кузнецов, которые уже провели совместную тренировку, - говорится в официальном сообщении.
Поединок 1/8 финала Кубка Дэвиса Сербия – Россия пройдет с 3-го по 5-е февраля. Под флагом национальной сборной России сыграют: Андрей Кузнецов (45-я ракетка мира), Константин Кравчук (88), Карен Хачанов (52) и Даниил Медведев (63).
Кубок Дэвиса является самым престижным командным турниром и проводится ежегодно, начиная с 1900 года.
Фото - ФТР в Facebook
Константин Родионов
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