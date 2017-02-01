Новак Джокович подвез Медведева на личном самолете



Российский теннисист Даниил Медведев прилетел на матч Кубка Дэвиса против сборной Сербии вместе с сербом Новаком Джоковичем на его личном самолете. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР) на официальной странице в социальной сети Facebook.

- Когда твой друг - Новак Джокович! Даниил Медведев присоединился к сборной России в сербском Нише, где пройдет матч Мировой группы розыгрыша «Кубка Дэвиса» Сербия - Россия. Прилетел он в Ниш вместе... с Новаком Джоковичем на его личном самолете. Отметим, что первыми из россиян на матч прилетели Константин Кравчук и Андрей Кузнецов, которые уже провели совместную тренировку, - говорится в официальном сообщении.

Поединок 1/8 финала Кубка Дэвиса Сербия – Россия пройдет с 3-го по 5-е февраля. Под флагом национальной сборной России сыграют: Андрей Кузнецов (45-я ракетка мира), Константин Кравчук (88), Карен Хачанов (52) и Даниил Медведев (63).

Сборную Сербии будут представлять: Новак Джокович (2), Душан Лайович (94), Виктор Троицки (35) и Ненад Зимонич в роли играющего капитана.

Кубок Дэвиса является самым престижным командным турниром и проводится ежегодно, начиная с 1900 года.

Фото - ФТР в Facebook

Константин Родионов