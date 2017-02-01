Новак Джокович подвез Медведева на личном самолете Печать
Спорт
01.02.2017 02:57

Новак Джокович подвез Медведева на личном самолете

 Сербский теннисист Новак Джокович прибыл на матч Кубка Дэвиса вместе со своим коллегой из сборной России на личном самолете.


Российский теннисист Даниил Медведев прилетел на матч Кубка Дэвиса против сборной Сербии вместе с сербом Новаком Джоковичем на его личном самолете. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР) на официальной странице в социальной сети Facebook.

- Когда твой друг - Новак Джокович! Даниил Медведев присоединился к сборной России в сербском Нише, где пройдет матч Мировой группы розыгрыша «Кубка Дэвиса» Сербия - Россия. Прилетел он в Ниш вместе... с Новаком Джоковичем на его личном самолете. Отметим, что первыми из россиян на матч прилетели Константин Кравчук и Андрей Кузнецов, которые уже провели совместную тренировку, - говорится в официальном сообщении.

Поединок 1/8 финала Кубка Дэвиса Сербия – Россия пройдет с 3-го по 5-е февраля. Под флагом национальной сборной России сыграют: Андрей Кузнецов (45-я ракетка мира), Константин Кравчук (88), Карен Хачанов (52) и Даниил Медведев (63).
Сборную Сербии будут представлять: Новак Джокович (2), Душан Лайович (94), Виктор Троицки (35) и Ненад Зимонич в роли играющего капитана.

Кубок Дэвиса является самым престижным командным турниром и проводится ежегодно, начиная с 1900 года.

Фото - ФТР в Facebook

Константин Родионов

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