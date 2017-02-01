|Ласина Траоре покинул ЦСКА
|Спорт
|01.02.2017 04:11
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В составе армейцев Траоре сыграл 21-у игру и забил шесть мячей.
Остаток сезона 26-летний форвард проведет в испанском «Спортинге», также на правах аренды. В Испании Ласина Траоре уже прошел медицинское обследование, и сегодня 1-го февраля, будет представлен команде. После 20 туров «Спортинг» занимает 18-е место в высшем дивизионе Чемпионата Испании, находясь в зоне вылета.
Стоит отметить, что в карьере ивуарийца московский ЦСКА не первый клуб из России. В 2011 – 2012 годах Траоре выступал за краснодарскую «Кубань» (38 матчей, 18 голов), а в 2012 – 2013 защищал цвета махачкалинского «Анжи» (29 матчей, 13 голов). В составе дагестанского клуба Траоре стал бронзовым призером Чемпионата России – 2012/13 и финалистом Кубка страны (2012/13).
Фото – официальный сайт ФК ЦСКА
Константин Родионов
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