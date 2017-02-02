

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» (Магнитогорск) – «Северсталь» (Череповец), завершившегося победой «магнитки» со счетом – 6:4, форвард хозяев льда Сергей Мозякин отличился на 32-й и 39-й минутах.

Таким образом, Мозякин набрал в нынешней «регулярке» уже 81-е (44+37) очко и побил рекорд Александра Радулова. В сезоне 2010/11 Радулов выступая в составе уфимского клуба «Салават Юлаев» набрал 80 (20+60) баллов в 54 матчах.

Стоит также отметить, что в сентябре прошлого года Сергей Мозякин стал лучшим снайпером отечественного хоккея, побив рекорд легендарного Бориса Михайлова, на счету которого 427 шайб, заброшенных в чемпионатах СССР. Рекорд Бориса Михайлова продержался 35 лет.

Фото – официальный сайт ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Константин Родионов