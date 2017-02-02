|Сергей Мозякин побил рекорд Александра Радулова
|Спорт
|02.02.2017 01:44
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Таким образом, Мозякин набрал в нынешней «регулярке» уже 81-е (44+37) очко и побил рекорд Александра Радулова. В сезоне 2010/11 Радулов выступая в составе уфимского клуба «Салават Юлаев» набрал 80 (20+60) баллов в 54 матчах.
Стоит также отметить, что в сентябре прошлого года Сергей Мозякин стал лучшим снайпером отечественного хоккея, побив рекорд легендарного Бориса Михайлова, на счету которого 427 шайб, заброшенных в чемпионатах СССР. Рекорд Бориса Михайлова продержался 35 лет.
Фото – официальный сайт ХК «Металлург» (Магнитогорск)
Константин Родионов
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