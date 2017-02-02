Фанаты выгнали из клуба украинского футболиста Печать
Спорт
02.02.2017 03:46

Роман Зозуля

 Испанский футбольный клуб «Бетис» вынужденно отозвал из аренды в «Райо Вальекано» форварда сборной Украины Романа Зозулю, обвиненного болельщиками в нацизме.


«Райо Вальекано» под давлением своих болельщиков был вынужден отказаться от аренды украинского форварда Романа Зозули, обвиненного в нацизме. Об этом сообщил обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Александр Вишневский в своем микроблоге социальной сети Twitter.

- Фанаты «Райо» победили! Арендное соглашение отменено, Зозуля возвращается обратно в «Бетис» и не будет иметь права играть до конца сезона, - написал Вишневский.

Роман Зозуля присоединился к «Райо Вальекано» 1-го февраля, однако фанаты клуба выступили против его перехода в «Райо», и обвинили в поддержке нацизма. Известно, что 27-летний украинец активно помогал ВСУ ведущей боевые действия на Донбассе. Медаль, полученную за участие в финале Лиги Европы в составе днепропетровского «Днепра», футболист выставлял на аукцион, а вырученные деньги обещал направить на «нужды бойцов ВСУ» на Донбассе.

- Мы узнали о том, что у Романа возникли проблемы с некоторыми радикальными группировками. Мы переговорили с руководством «Райо» и решили, что для игрока будет лучше, если он вернется в Севилью», - цитирует спортивного директора «Бетиса» телеканал Russia Today.

Поскольку «Бетис» успел отзаявить игрока, а также дважды сменивший клуб по ходу сезона Роман Зозуля не сможет принимать участие в официальных матчах до лета 2017 года.

Фото – Twitter «Спорт-экспресс Футбол»

Константин Родионов

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