|Юлия Гущина отказалась вернуть медаль МОК
|Спорт Главные новости
|02.02.2017 05:24
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- Я медаль не отдам! Я даже не рассматривала этот вопрос. В настоящее время я жду второго ребенка, у меня совсем другая жизнь. Мне не до судов. Не знаю, какое решение примут другие девушки. Надеюсь, что все встанет на свои места, - цитирует Юлию Гущину газета «Спорт-экспресс».
1-го февраля, Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпиады – 2012 российскую женскую команду, занявшую второе место в Лондоне в беге в эстафете 4 по 400. Лишение наград наших спортсменок произошло из-за положительной допинг-пробы уроженки Ростова-на-Дону, но выступавшей за Волгоград Антонины Кривошапки.
В пробе бегуньи было обнаружено запрещенное вещество — анаболический стероид туринабол.
Днем ранее, интернет-газета «Кривое зеркало» сообщала, что ни одни российский спортсмен, лишенный олимпийской медали из-за положительной допинг-пробы не вернул награды в Международный олимпийский комитет.
Фото – официальный сайт ВФЛА
Константин Родионов
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