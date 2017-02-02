

Лишенная серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российская бегунья Юлия Гущина, категорически отказалась вернуть награду в Международный олимпийский комитет.

- Я медаль не отдам! Я даже не рассматривала этот вопрос. В настоящее время я жду второго ребенка, у меня совсем другая жизнь. Мне не до судов. Не знаю, какое решение примут другие девушки. Надеюсь, что все встанет на свои места, - цитирует Юлию Гущину газета «Спорт-экспресс».

1-го февраля, Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпиады – 2012 российскую женскую команду, занявшую второе место в Лондоне в беге в эстафете 4 по 400. Лишение наград наших спортсменок произошло из-за положительной допинг-пробы уроженки Ростова-на-Дону, но выступавшей за Волгоград Антонины Кривошапки.

В пробе бегуньи было обнаружено запрещенное вещество — анаболический стероид туринабол.

Днем ранее, интернет-газета «Кривое зеркало» сообщала, что ни одни российский спортсмен, лишенный олимпийской медали из-за положительной допинг-пробы не вернул награды в Международный олимпийский комитет.

Фото – официальный сайт ВФЛА

Константин Родионов