Юлия Гущина отказалась вернуть медаль МОК Печать
Спорт Главные новости
02.02.2017 05:24

Юлия Гущина

 Российская легкоатлетка отказалась вернуть медаль Международному олимпийскому комитету.


Лишенная серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российская бегунья Юлия Гущина, категорически отказалась вернуть награду в Международный олимпийский комитет.

- Я медаль не отдам! Я даже не рассматривала этот вопрос. В настоящее время я жду второго ребенка, у меня совсем другая жизнь. Мне не до судов. Не знаю, какое решение примут другие девушки. Надеюсь, что все встанет на свои места, - цитирует Юлию Гущину газета «Спорт-экспресс».

1-го февраля, Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпиады – 2012 российскую женскую команду, занявшую второе место в Лондоне в беге в эстафете 4 по 400. Лишение наград наших спортсменок произошло из-за положительной допинг-пробы уроженки Ростова-на-Дону, но выступавшей за Волгоград Антонины Кривошапки.

В пробе бегуньи было обнаружено запрещенное вещество — анаболический стероид туринабол.

Днем ранее, интернет-газета «Кривое зеркало» сообщала, что ни одни российский спортсмен, лишенный олимпийской медали из-за положительной допинг-пробы не вернул награды в Международный олимпийский комитет.

Фото – официальный сайт ВФЛА

Константин Родионов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru