РФС запретил «Динамо» заявлять новых игроков из-за Погребняка



По итогам заседания Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза, на московское «Динамо» наложен запрет регистрировать новых игроков. Такое решение РФС вынес из-за непогашенных долгов по заработанной плате перед форвардом Павлом Погребняком.

- Удовлетворить заявление футболиста-профессионала П. В. Погребняка в отношении АО ФК «Динамо-Москва» о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать АО ФК «Динамо-Москва» выплатить футболисту-профессионалу П. В. Погребняку задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года. Обязать АО ФК «Динамо-Москва» выплатить футболисту-профессионалу П. В. Погребняку проценты за задержку выплаты заработной платы. Применить к АО ФК «Динамо-Москва» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО ФК «Динамо-Москва» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом П. В. Погребняком, установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала П. В. Погребняка в отношении АО «ФК «Динамо-Москва» отказать, - говорится в официальном сообщении РФС.

Между тем Палата по разрешению споров прекратила производства о выплате задолженности в отношении ФК «Динамо» по заявлению футболистов В. Дьякова и И. Денисова.

Фото – официальный сайт ФК «Динамо» (Москва)

Константин Родионов