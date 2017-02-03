РФС запретил «Динамо» заявлять новых игроков из-за Погребняка Печать
Спорт
03.02.2017 02:45

РФС запретил «Динамо» заявлять новых игроков из-за Погребняка

 В результате непогашенных долгов перед футболистом Павлом Погребняком РФС запретил московскому «Динамо» регистрировать новых игроков.


По итогам заседания Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза, на московское «Динамо» наложен запрет регистрировать новых игроков. Такое решение РФС вынес из-за непогашенных долгов по заработанной плате перед форвардом Павлом Погребняком.

- Удовлетворить заявление футболиста-профессионала П. В. Погребняка в отношении АО ФК «Динамо-Москва» о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать АО ФК «Динамо-Москва» выплатить футболисту-профессионалу П. В. Погребняку задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года. Обязать АО ФК «Динамо-Москва» выплатить футболисту-профессионалу П. В. Погребняку проценты за задержку выплаты заработной платы. Применить к АО ФК «Динамо-Москва» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО ФК «Динамо-Москва» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом П. В. Погребняком, установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала П. В. Погребняка в отношении АО «ФК «Динамо-Москва» отказать, - говорится в официальном сообщении РФС.

Между тем Палата по разрешению споров прекратила производства о выплате задолженности в отношении ФК «Динамо» по заявлению футболистов В. Дьякова и И. Денисова.

Фото – официальный сайт ФК «Динамо» (Москва)

Константин Родионов

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