|РФС запретил «Динамо» заявлять новых игроков из-за Погребняка
|Спорт
|03.02.2017 02:45
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- Удовлетворить заявление футболиста-профессионала П. В. Погребняка в отношении АО ФК «Динамо-Москва» о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать АО ФК «Динамо-Москва» выплатить футболисту-профессионалу П. В. Погребняку задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года. Обязать АО ФК «Динамо-Москва» выплатить футболисту-профессионалу П. В. Погребняку проценты за задержку выплаты заработной платы. Применить к АО ФК «Динамо-Москва» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО ФК «Динамо-Москва» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом П. В. Погребняком, установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала П. В. Погребняка в отношении АО «ФК «Динамо-Москва» отказать, - говорится в официальном сообщении РФС.
Между тем Палата по разрешению споров прекратила производства о выплате задолженности в отношении ФК «Динамо» по заявлению футболистов В. Дьякова и И. Денисова.
Фото – официальный сайт ФК «Динамо» (Москва)
Константин Родионов
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