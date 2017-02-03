|Россиянки завершили турецкий сбор
|Спорт
|03.02.2017 03:23
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«Антальяспор» (Турция) – Россия - 3:4 (0:3).
- Если подводить итоги сбора в целом, то он получился хорошим, объемным. Девочки плодотворно поработали. В Турцию они приехали в разной форме, но по финальным тренировкам и товарищескому матчу с «Антальяспором» можно отметить явную положительную динамику в физическом и функциональном состоянии игроков. Каждая из девочек потихоньку прибавляет, но, конечно, они пока еще далеки от своих оптимальных кондиций. Мы провели всего лишь первый сбор в рамках подготовки к Элитному раунду Чемпионата Европы, однако в Белеке выполнили все, что было запланировано. Тренерский штаб считает, что футболистки хорошо усвоили данную работу. Прошедший сбор был полезен тем, что мы сыграли три товарищеских матча с хорошими соперниками – сборной Турции и «Антальяспором». Девочки получили международный опыт, которого им не хватает в России, как, впрочем, и игровой практики в целом, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Валентин Гавва.
Подготовку к Элитному раунду ЕВРО – 2017 на турецком сборе сборная России провела в следующем составе:
Вратари: Татьяна Дронова («Чертаново» Москва), Елена Становова («Кубаночка» Краснодар).
Защитники: Анна Десятник, Оксана Тюрина, Мария Щепелева (все – «Кубаночка» Краснодар), Елизавета Еремина, Дарья Машина, Анастасия Фролова (все – «Чертаново» Москва), Анелия Кадикова («Мирас» Казань).
Полузащитники: Алсу Абдуллина, Ольга Белоусова, Анастасия Дронова, Кристина Комиссарова, Полина Органова, Юлия Федотова, Яна Шеина (все – «Чертаново» Москва), Анастасия Абраменко, Анастасия Морозова (обе – «Енисей» Красноярск), Дарья Бойко («Кубаночка» Краснодар), Анастасия Фетисова («Рязань-ВДВ» Рязань).
Нападающие: Юлия Плешкова («Россиянка-УОР» Московская область), Варвара Рубцова, Кристина Черкасова (обе - «Чертаново» Москва).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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