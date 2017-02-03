Россиянки завершили турецкий сбор

Женская юниорская сборная России завершила учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке.

На учебно-тренировочном сборе в Турции наша команда сыграла три контрольных поединка. Два матча россиянки сыграли против сборной Турции, в которых одержали победу – 2:0, и сыграли вничью – 1:1. А в заключительной встрече турецкого сбора сборная России взяла верх над турецким коллективом «Антальяспор» - 4:3. «Антальяспор» (Турция) – Россия - 3:4 (0:3).

Голы: Рубцова, 20 (0:1). Рубцова, 25 (0:2). Шеина, 35 (0:3). Абдуллина, 55 (0:4). Картал, 68 (1:4). Ариас, 75 (2:4). Веласкес, 80 (3:4).

Россия: Т. Дронова (Становова, 41), Машина (Кадикова, 41), Тюрина, Щепелева (к), Фролова, Белоусова (Фетисова, 60), Абраменко, Шеина, Комиссарова (Плешкова, 65), Рубцова (Абдуллина, 50), Черкасова. - Если подводить итоги сбора в целом, то он получился хорошим, объемным. Девочки плодотворно поработали. В Турцию они приехали в разной форме, но по финальным тренировкам и товарищескому матчу с «Антальяспором» можно отметить явную положительную динамику в физическом и функциональном состоянии игроков. Каждая из девочек потихоньку прибавляет, но, конечно, они пока еще далеки от своих оптимальных кондиций. Мы провели всего лишь первый сбор в рамках подготовки к Элитному раунду Чемпионата Европы, однако в Белеке выполнили все, что было запланировано. Тренерский штаб считает, что футболистки хорошо усвоили данную работу. Прошедший сбор был полезен тем, что мы сыграли три товарищеских матча с хорошими соперниками – сборной Турции и «Антальяспором». Девочки получили международный опыт, которого им не хватает в России, как, впрочем, и игровой практики в целом, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Валентин Гавва. Подготовку к Элитному раунду ЕВРО – 2017 на турецком сборе сборная России провела в следующем составе: Вратари: Татьяна Дронова («Чертаново» Москва), Елена Становова («Кубаночка» Краснодар). Защитники: Анна Десятник, Оксана Тюрина, Мария Щепелева (все – «Кубаночка» Краснодар), Елизавета Еремина, Дарья Машина, Анастасия Фролова (все – «Чертаново» Москва), Анелия Кадикова («Мирас» Казань). Полузащитники: Алсу Абдуллина, Ольга Белоусова, Анастасия Дронова, Кристина Комиссарова, Полина Органова, Юлия Федотова, Яна Шеина (все – «Чертаново» Москва), Анастасия Абраменко, Анастасия Морозова (обе – «Енисей» Красноярск), Дарья Бойко («Кубаночка» Краснодар), Анастасия Фетисова («Рязань-ВДВ» Рязань). Нападающие: Юлия Плешкова («Россиянка-УОР» Московская область), Варвара Рубцова, Кристина Черкасова (обе - «Чертаново» Москва). Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >