|Российские юноши сыграют в Израиле
|Спорт
|04.02.2017 02:45
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- Турнир пройдет в середине февраля, в это время у всех наших игроков будет разная степень готовности, что нас беспокоит. За короткий срок нам предстоит постараться привести футболистов к единому знаменателю, чтобы мы выглядели достойно на турнире. Также нужно отметить, что в составе нашей команды произошло много вынужденных замен – по причине травм и болезней игроков. В частности, в сборной будет четыре дебютанта – Петропавловский, Нургалеев, Прохин и Судариков. Цель на турнир у нас одна – эта победа. Не думаю, что у соперников тоже все гладко, у них такие же проблемы, как у нас. На турнире перед нами будут стоять новые тактические задачи, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Андрей Митин.
Тренерский штаб юношеской сборной России вызвал на сбор 23-и футболиста:
Вратари: Виталий Ботнарь («Локомотив» М), Глеб Петропавловский («Чертаново»), Максим Семенов («Зенит»).
Защитники: Леонид Герчиков, Алексей Никитенков (оба - «Чертаново»), Андрей Нургалеев («Строгино»), Герман Основ («Динамо» М), Данил Пелих («Краснодар»), Даниил Прохин («Зенит»), Даниил Федоров (ЦСКА), Никита Шарков («Локомотив» М).
Полузащитники: Максим Данилин, Дмитрий Маркитесов, Фаниль Сунгатуллин (все – «Спартак» М), Андрей Мазурин, Алексей Усанов, Игорь Школик (все - «Динамо» М), Александр Надольский («Чертаново»), Максим Петров, Эдгар Севикян, Данила Черняков (все - «Локомотив» М).
Нападающие: Максим Кутовой («Краснодар»), Никита Судариков («Спартак» М).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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