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Российские юноши сыграют в Израиле Печать
Спорт
04.02.2017 02:45

Российские юноши сыграют в Израиле

 Юношеская сборная России по футболу (игроки 2001 года рождения) примет участие в международном турнире в Израиле.


Турнир пройдет с 13-го по 16-е февраля. Россияне отправятся в Израиль 8-го февраля, где перед стартом турнира проведут пятидневный учебно-тренировочный сбор.

- Турнир пройдет в середине февраля, в это время у всех наших игроков будет разная степень готовности, что нас беспокоит. За короткий срок нам предстоит постараться привести футболистов к единому знаменателю, чтобы мы выглядели достойно на турнире. Также нужно отметить, что в составе нашей команды произошло много вынужденных замен – по причине травм и болезней игроков. В частности, в сборной будет четыре дебютанта – Петропавловский, Нургалеев, Прохин и Судариков. Цель на турнир у нас одна – эта победа. Не думаю, что у соперников тоже все гладко, у них такие же проблемы, как у нас. На турнире перед нами будут стоять новые тактические задачи, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России Андрей Митин.

Тренерский штаб юношеской сборной России вызвал на сбор 23-и футболиста:

Вратари: Виталий Ботнарь («Локомотив» М), Глеб Петропавловский («Чертаново»), Максим Семенов («Зенит»).

Защитники: Леонид Герчиков, Алексей Никитенков (оба - «Чертаново»), Андрей Нургалеев («Строгино»), Герман Основ («Динамо» М), Данил Пелих («Краснодар»), Даниил Прохин («Зенит»), Даниил Федоров (ЦСКА), Никита Шарков («Локомотив» М).

Полузащитники: Максим Данилин, Дмитрий Маркитесов, Фаниль Сунгатуллин (все – «Спартак» М), Андрей Мазурин, Алексей Усанов, Игорь Школик (все - «Динамо» М), Александр Надольский («Чертаново»), Максим Петров, Эдгар Севикян, Данила Черняков (все - «Локомотив» М).

Нападающие: Максим Кутовой («Краснодар»), Никита Судариков («Спартак» М).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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