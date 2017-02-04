|Новый рекорд Сергея Мозякина
|Спорт Главные новости
|04.02.2017 03:44
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Сергей Мозякин стал первым хоккеистом, кому покорился рубеж в 84 очка в отечественных чемпионатах.
Двумя днями ранее, Сергей Мозякин установил рекорд непосредственно в КХЛ, побив рекорд Александра Радулова, установленный в сезоне – 2010/11. Тогда Радулов, выступая за уфимский «Салават Юлаев» набрал 80 (20+60) баллов в 54 матчах.
19-го января текущего года, форвард «магнитки», забросив 37-ю шайбу, побил рекорд экс-нападающего финского «Йокерита» Стива Мозеса по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ.
35-летний Сергей Мозякин двукратный обладатель «Кубка Гагарина» (2014 и 2016). Дважды становился чемпионом мира в составе национальной сборной России (2008 и 2009).
Лучший снайпер отечественного хоккея за всю историю чемпионатов России и Советского Союза.
Фото – официальный сайт КХЛ
Константин Родионов
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