Новый рекорд Сергея Мозякина



Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин забросил три шайбы в ворота питерского СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, и тем самым набрал 84 очка в текущем сезоне. Хет-трик позволил Мозякину превзойти достижение Алексея Морозова по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах. Достижение Морозова остановилось на отметке 83 очка, которые форвард набрал в регулярном чемпионате Суперлиги сезона – 2006/07, выступая за казанский «Ак Барс».

Сергей Мозякин стал первым хоккеистом, кому покорился рубеж в 84 очка в отечественных чемпионатах.

Двумя днями ранее, Сергей Мозякин установил рекорд непосредственно в КХЛ, побив рекорд Александра Радулова, установленный в сезоне – 2010/11. Тогда Радулов, выступая за уфимский «Салават Юлаев» набрал 80 (20+60) баллов в 54 матчах.

19-го января текущего года, форвард «магнитки», забросив 37-ю шайбу, побил рекорд экс-нападающего финского «Йокерита» Стива Мозеса по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

35-летний Сергей Мозякин двукратный обладатель «Кубка Гагарина» (2014 и 2016). Дважды становился чемпионом мира в составе национальной сборной России (2008 и 2009).

Лучший снайпер отечественного хоккея за всю историю чемпионатов России и Советского Союза.

Фото – официальный сайт КХЛ

Константин Родионов