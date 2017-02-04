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Тренеры объявили состав сборной России U16 на турнир «Четырех наций» Печать
Спорт
04.02.2017 21:47

Тренеры объявили состав сборной России U16 на турнир «Четырех наций»

 Тренерский штаб юниорской сборной России U16 объявил расширенный состав на турнир «Четырех наций».


Юниорская сборная России U16 проводит учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к турниру «Четырех наций». Турнир пройдет в Великом Новгороде с 9-го по 11-е февраля. Конкуренцию россиянам составят сборные Финляндии, Чехии и Швеции. 9-го февраля наша команда сыграет с финнами, 10-го померится силами с Чехией и 11-го сразится со сверстниками из Швеции.

На УТС в Новогорск главный тренер сборной России U16 Владимир Филатов вызвал 28 хоккеистов:

Вратари: Илья Горбунов («Трактор»), Владимир Сартаков («Спартаковец»), Егор Тулепов («Локомотив»);

Защитники: Глеб Андреев, Никита Олейник, Александр Шапошников (все - ЦСКА), Никита Ващенко, Данил Климов (оба - «Ак Барс»), Алексей Горячев, Илья Миронов, Семен Сигорин (все - «Локомотив»), Тимур Файзутдинов («Динамо» Спб), Семен Чистяков («Салават Юлаев»);

Нападающие: Михаил Абрамов, Данила Хулапов, Александр Чернов (все – ЦСКА), Владимир Баканин («Салават Юлаев»), Данил Башкиров («Югра»), Максим Березкин («Локомотив»), Артур Бровкин («Ак Барс»), Егор Брызгалов, Олег Зайцев, Григорий Понкратов, Артем Пугачев, Ростислав Халиуллин (все – «Динамо» Мск), Иван Манин («Витязь»), Эдгар Чиндарев (СКА), Артем Шварев («Трактор»).

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

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