|Тренеры объявили состав сборной России U16 на турнир «Четырех наций»
|Спорт
|04.02.2017 21:47
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На УТС в Новогорск главный тренер сборной России U16 Владимир Филатов вызвал 28 хоккеистов:
Вратари: Илья Горбунов («Трактор»), Владимир Сартаков («Спартаковец»), Егор Тулепов («Локомотив»);
Защитники: Глеб Андреев, Никита Олейник, Александр Шапошников (все - ЦСКА), Никита Ващенко, Данил Климов (оба - «Ак Барс»), Алексей Горячев, Илья Миронов, Семен Сигорин (все - «Локомотив»), Тимур Файзутдинов («Динамо» Спб), Семен Чистяков («Салават Юлаев»);
Нападающие: Михаил Абрамов, Данила Хулапов, Александр Чернов (все – ЦСКА), Владимир Баканин («Салават Юлаев»), Данил Башкиров («Югра»), Максим Березкин («Локомотив»), Артур Бровкин («Ак Барс»), Егор Брызгалов, Олег Зайцев, Григорий Понкратов, Артем Пугачев, Ростислав Халиуллин (все – «Динамо» Мск), Иван Манин («Витязь»), Эдгар Чиндарев (СКА), Артем Шварев («Трактор»).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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