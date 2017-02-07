«Ротор-Волгоград» обыграл «Океан»



Первыми соперниками нашей команды стали футболисты керченского «Океана». Крымчане вынуждены уже продолжительное время вариться, в так называемом «собственном соку». А именно, играть в чемпионате российского полуострова Крым, где занимают пятое место в местной Премьер-лиге, среди восьми коллективов. В составе «Океана» выступает хорошо знакомый волгоградским любителям футбола Максим Тазетдинов, о котором пару лет назад лестно отзывался последний главный тренер канувшего в историю «Ротора» Олег Веретенников.

Огорчить своих земляков у Тазетдинова не получилось, зато преуспели его партнеры. Команды в прямом смысле слова сыграли два разных тайма. После первой половины волгоградцы проигрывали – 0:2. Голы в наши ворота забил керчанин Игорь Зубко и еще один футболист, находящийся в «Океане» на просмотре отличился с пенальти.

Во второй половине матча солировали уже футболисты с берегов Волги. Сначала в течение двух минут Никита Акимов сократил разрыв и сравнял счет. А победную точку на 82-й минуте поставил Артем Каташевский – 3:2.

Команда Льва Иванова вышла на матч в следующем составе: Поляков, Ионов, Олеников, Сидоричев, Гараев, Халваши, Сечин, Нестеров, Крутов, Стуканов, Жданов. Во втором тайме на поле вышли: Николаев, Каташевский, Акимов, Борисов, Чабанов, Хахалев, Шудров, И. Фролов, Д. Фролов.

На учебно-тренировочном сборе у волгоградцев запланированы еще три контрольных поединка. 11-го февраля «сине-голубые» сыграют с ростовским СКА, 14-го февраля с «Дружбой» из Майкопа и 17-го февраля померятся силами с московским «Динамо-2».

Отметим, что из-за проблем со здоровьем на УТС в Крымск не поехали игроки основного состава Руслан Бесланеев и Дмитрий Губочкин.

Константин Родионов