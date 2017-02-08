Россия U18 отправилась на «Турнир пяти наций»



На предстоящем «Турнире пяти наций» россияне сыграют четыре поединка. 9-го февраля наша команда сыграет с хозяевами турнира шведами, 10-го февраля с Финляндией, 11-го со сборной США и 12-го с Чехией.

Тренерский штаб российской сборной во главе с главным тренером Сергеем Голубовичем включил в состав на шведский турнир 22 хоккеиста.

Вратари: Петр Кочетков («Дизель»), Артем Мельников («Локо»).

Защитники: Вениамин Баранов («Динамо» СПб), Данила Галенюк («Мамонты Югры»), Георгий Дедов («Русские Витязи»), Евгений Калабушкин («СКА-1946»), Александр Ковырин (ХК МВД), Никита Охотюк («Белые Медведи»), Семен Переляев («Ладья»).

Нападающие: Никита Аноховский («Локо»), Михаил Бицадзе («Динамо» Бшх), Иван Клепко (МХК «Спартак»), Александр Клисунов («Русские Витязи»), Виталий Кравцов («Челмет»), Даниил Лобанов («Красная Армия»), Максим Марушев («Ирбис»), Иван Муранов, Кирилл Слепец («Локо»), Алексей Торопченко (оба - ХК МВД), Леонид Николенко («Ладья»), Кирилл Попов, Павел Шэн (оба – «Мамонты Югры»).

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов