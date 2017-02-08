Аршавин в списке лучших иностранцев английского футбола

Экс-форвард национальной сборной России по футболу Андрей Аршавин вошел в список лучших легионеров за всю историю английского футбола.

Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин попал в список ста лучших легионеров, когда-либо выступавших в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил британский таблоид FourFourTwo. Защищавший цвета лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин занял в списке 91-ю позицию, еще один экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, лучшие годы карьеры отыгравший в «Манчестер Юнайтед», расположился на 98-м месте. Отметим, что британский портал на сегодняшний день опубликовал список легионеров Премьер-лиги с 81-го по 100-е место. Попали ли в ТОП-100 другие россияне, к примеру, Алексей Смертин и Роман Павлюченко пока неизвестно. 35-летний Андрей Аршавин в минувшем сезоне был также признан лучшим футболистом Чемпионата Казахстана. До переезда в соседнюю страну защищал цвета клубов: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Арсенал» (Лондон) и «Кубань» (Краснодар). Вместе с «Зенитом» выигрывал золотые медали Чемпионата России (2007, 2011/12, 2014/15) и Суперкубок России (2008). Обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008). В составе национальной сборной России сыграл 74 матча и забил 17 мячей. Бронзовый призер Чемпионата Европы – 2008. Игрок года в России (2006). Член клубов «Игоря Нетто», «100 российских бомбардиров» и «Клуба Григория Федотова». По итогам 2008 года входил в число претендентов на «Золотой мяч» по версии журнала французского «France Football», заняв в итоге шестое место. Заслуженный мастер спорта России (2008). Фото – официальный сайт ФК «Кайрат» Константин Родионов < Предыдущая Следующая >