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Аршавин в списке лучших иностранцев английского футбола Печать
Спорт Главные новости
08.02.2017 03:55

Аршавин в списке лучших иностранцев английского футбола

 Экс-форвард национальной сборной России по футболу Андрей Аршавин вошел в список лучших легионеров за всю историю английского футбола.


Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин попал в список ста лучших легионеров, когда-либо выступавших в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил британский таблоид FourFourTwo.

Защищавший цвета лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин занял в списке 91-ю позицию, еще один экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, лучшие годы карьеры отыгравший в «Манчестер Юнайтед», расположился на 98-м месте.

Отметим, что британский портал на сегодняшний день опубликовал список легионеров Премьер-лиги с 81-го по 100-е место. Попали ли в ТОП-100 другие россияне, к примеру, Алексей Смертин и Роман Павлюченко пока неизвестно.

35-летний Андрей Аршавин в минувшем сезоне был также признан лучшим футболистом Чемпионата Казахстана. До переезда в соседнюю страну защищал цвета клубов: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Арсенал» (Лондон) и «Кубань» (Краснодар).

Вместе с «Зенитом» выигрывал золотые медали Чемпионата России (2007, 2011/12, 2014/15) и Суперкубок России (2008).

Обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008).

В составе национальной сборной России сыграл 74 матча и забил 17 мячей. Бронзовый призер Чемпионата Европы – 2008.

Игрок года в России (2006). Член клубов «Игоря Нетто», «100 российских бомбардиров» и «Клуба Григория Федотова».

По итогам 2008 года входил в число претендентов на «Золотой мяч» по версии журнала французского «France Football», заняв в итоге шестое место.

Заслуженный мастер спорта России (2008).

Фото – официальный сайт ФК «Кайрат»

Константин Родионов

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