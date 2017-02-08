Клуб Коломойского продолжает тонуть



Футбольный клуб «Днепр» (Днепропетровск), владельцем которого является украинский олигарх Игорь Коломойский, продолжает подвергаться санкциям со стороны Международной федерации футбола.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) снял с «Днепра» очередные шесть очков в текущем сезоне украинской Премьер-лиги (УПЛ).

- За невыполнение ФК «Днепр» решение Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года, главную команду лишили 6 (шести) турнирных очков. Соответствующее письмо поступило в ФФУ от ГК ФИФА. После внесения соответствующих изменений в турнирной таблице, ФК «Днепр» опустился на одиннадцатое место, - говорится в официальном сообщении пресс-службы УПЛ.

В текущем сезоне с «Днепра» снимают шесть очков уже во второй раз. Ранее, днепропетровский клуб был исключен из розыгрыша еврокубковых турниров сроком на три года.

В ноябре 2015 года УЕФА завел дело в отношении ФК «Днепр» по причине невыплаты положенной по контракту суммы в 1,7 миллиона евро, бывшему тренерскому штабу команды. Руководству клуба было вынесено предупреждение, что, если задолженность не будет погашена, клуб не будет допущен к участию в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

Господин Коломойский не соизволил рассчитаться с испанским специалистом Хуанде Рамосом и его ассистентом, в результате чего его клуб сначала был отстранен от участия в еврокубках, а затем лишился в общей сложности 12-и очков в чемпионате Украины.

Помимо всех неприятностей, обрушившихся на команду, «Днепру» грозит несколько штрафов, включая снятие очков из-за накопившихся долгов перед другими агентами, футболистами и тренерами, а также перевод в первую лигу украинского чемпионата.

Фото – официальная страница ФК «Днепр» в Facebook

Константин Родионов