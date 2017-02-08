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Клуб Коломойского продолжает тонуть Печать
Спорт
08.02.2017 04:50

Клуб Коломойского продолжает тонуть

 Днепропетровский «Днепр» продолжает подвергаться санкциям со стороны ФИФА.


Футбольный клуб «Днепр» (Днепропетровск), владельцем которого является украинский олигарх Игорь Коломойский, продолжает подвергаться санкциям со стороны Международной федерации футбола.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) снял с «Днепра» очередные шесть очков в текущем сезоне украинской Премьер-лиги (УПЛ).

- За невыполнение ФК «Днепр» решение Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года, главную команду лишили 6 (шести) турнирных очков. Соответствующее письмо поступило в ФФУ от ГК ФИФА. После внесения соответствующих изменений в турнирной таблице, ФК «Днепр» опустился на одиннадцатое место, - говорится в официальном сообщении пресс-службы УПЛ.

В текущем сезоне с «Днепра» снимают шесть очков уже во второй раз. Ранее, днепропетровский клуб был исключен из розыгрыша еврокубковых турниров сроком на три года.

В ноябре 2015 года УЕФА завел дело в отношении ФК «Днепр» по причине невыплаты положенной по контракту суммы в 1,7 миллиона евро, бывшему тренерскому штабу команды. Руководству клуба было вынесено предупреждение, что, если задолженность не будет погашена, клуб не будет допущен к участию в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

Господин Коломойский не соизволил рассчитаться с испанским специалистом Хуанде Рамосом и его ассистентом, в результате чего его клуб сначала был отстранен от участия в еврокубках, а затем лишился в общей сложности 12-и очков в чемпионате Украины.

Помимо всех неприятностей, обрушившихся на команду, «Днепру» грозит несколько штрафов, включая снятие очков из-за накопившихся долгов перед другими агентами, футболистами и тренерами, а также перевод в первую лигу украинского чемпионата.

Фото – официальная страница ФК «Днепр» в Facebook

Константин Родионов

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