|Российская «молодежка» сыграет два матча
|Спорт
|09.02.2017 02:12
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Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза, в ходе УТС россияне сыграют два товарищеских матча. 24-го марта команда Евгения Бушманова встретится со сборной Румынии, а 28-го марта померится силами со сверстниками из Норвегии.
Напомним, что 31-го августа 2017 года, российская «молодежка» домашним матчем против сборной Армении начнет выступление в отборочном цикле Чемпионата Европы – 2019 U-21.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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