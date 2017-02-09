Российская «молодежка» сыграет два матча



С 21-го по 29-е марта, молодежная сборная России проведет первый учебно-тренировочный сбор под руководством нового наставника Евгения Бушманова. Сбор пройдет в испанской Марбелье.

Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза, в ходе УТС россияне сыграют два товарищеских матча. 24-го марта команда Евгения Бушманова встретится со сборной Румынии, а 28-го марта померится силами со сверстниками из Норвегии.

Напомним, что 31-го августа 2017 года, российская «молодежка» домашним матчем против сборной Армении начнет выступление в отборочном цикле Чемпионата Европы – 2019 U-21.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов