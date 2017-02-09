Ушел из жизни один из лучших голкиперов СССР Виктор Чанов



Смерть известного вратаря наступила около восьми часов вечера 8-го февраля. Об этом сообщили родные Виктора Чанова одному из украинских изданий.

Виктор Чанов футбольную карьеру начинал в донецком «Шахтере», где отыграл несколько сезонов (1978 – 1981). С 1982 по 1990 год успешно защищал цвета киевского «Динамо». Далее в карьере голкипера были израильские клубы «Маккаби» (Хайфа, 1990 – 1993) и «Бней Иегуда» (1993 – 1994), украинский ЦСКА-Борисфен (1994 – 1995).

В составе сборной Советского Союза сыграл 21 матч и пропустил 8 мячей. Стоит отметить, что забить Чанову первый гол в составе сборной, соперники смогли лишь спустя семь с половиной лет после дебютного матча. А именно в 17-й по счету игре.

Один из лучших голкиперов советского футбола восьмидесятых годов.

Чемпион (1985, 1986, 1990) и обладатель Кубка СССР (1980, 1982, 1985, 1987, 1990). Победитель Кубка обладателей кубков (1986). Серебряный призер Чемпионата Европы – 1988.

Обладатель приза «Вратарь года» (1986). Член вратарского Клуба имени Евгения Рудакова (192 матча без пропущенных мячей).

Был в заявке сборной СССР на трех финальных турнирах чемпионатов мира (1982, 1986, 1990), но сыграл лишь в одном матче — со сборной Канады в 1986 году.

Представитель семейной династии голкиперов. Отец Виктора Чанова, Виктор Чанов-старший на протяжении многих лет защищал цвета клубов ЦДСА и «Шахтер» (Сталино). Родной брат Вячеслав Чанов выступал за донецкий «Шахтер», московское «Торпедо», «Нефтчи» (Баку) и ЦСКА.

Фото - Спорт Mail.Ru

Константин Родионов