Игорь Черевченко возглавил «Балтику»



42-летний специалист Игорь Черевченко призван спасти калининградскую «Балтику», которая после 24-х туров в первенстве Футбольной национальной лиги занимает 19-ю позицию, отставая от спасительного 15-го места на десять очков. Черевченко сменил на данном посту Игоря Захаряка, при котором «Балтика» в осенней части сезона 2016/17 не сумела одержать ни одной победы.

- Главная задача, поставленная сейчас перед «Балтикой» – сохранить прописку в Футбольной национальной лиге, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ФК «Балтика».

Игорь Черевченко сын футболиста Геннадия Черевченко, отыгравшего почти всю карьеру в составе душанбинского «Памира», где начинал футбольный путь и младший Черевченко. В 1992 году, выступая за «Памир», в возрасте 18-и лет стал чемпионом и обладателем Кубка Таджикистана. В 1996 году на талантливого защитника обратил внимание тогдашний наставник московского «Локомотива» Юрий Семин и пригласил в команду, где Черевченко практически с первых игр стал игроком основного состава. За «Локо» защитник выступал до 2001 года, сыграв в итоге 170 матчей и забив 9 мячей во всех турнирах.

Серебряный (1999, 2000, 2001) и бронзовый призер чемпионата России (1998). Четырехкратный обладатель Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001).

В 1993 – 1994 годах сыграл 8 матчей за национальную сборную Таджикистана.

После завершения карьеры действующего игрока перешел на тренерскую работу. Работал тренером в «Локомотиве» с 2008 года, в 2014-ом возглавил команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера. 2-го июня 2015 года официально возглавил «железнодорожников», избавившись от приставки и.о. 8-го августа 2016 года сообщил о своей отставке, и 10-го августа совет директоров клуба удовлетворил заявление Черевченко об отставке.

В качестве главного тренера привел «Локо» к победе в Кубке России – 2014/15.

Игорь Черевченко является первым в истории российского футбола, сумевшим стать обладателем Кубка страны в качестве игрока и тренера.

Фото – официальный сайт ФК «Локомотив» (Москва)

Константин Родионов