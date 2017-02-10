Российские олимпийцы обыграли Словакию



Перед первым поединком с хозяевами льда, тренерский штаб назначил защитника Рушана Рафикова капитаном команды, а его ассистентами форвардов Павла Красковского и Владислава Калетника. Первые двое, как и еще один нападающий первого звена Вячеслав Лещенко имеют опыт выступления в национальной сборной страны. И именно связка Лещенко – Красковский сделала результат в матче.

Игра в исполнении обеих команд получилась агрессивной. Стоит отметить большое количество острых моментов, вратарских спасений, силовой борьбы, стычек и провокаций. А победа осталась за сборной России, но не без неприятностей. По ходу встречи главный тренер нашей команды Олег Браташ был вынужден заменить получившего травму основного голкипера Василия Демченко.

Следующий матч россиян со словаками, но уже в рамках полуфинала Кубка Словакии состоится сегодня 10-го февраля.

Словакия – Олимпийская сборная России – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).

Голы: 0:1 Лещенко (Красковский, Кадейкин), 6:02; 1:1 Чайковски, 14:28 бол.; 1:2 Красковский (Лещенко), 15:22; 1:3 Манухов (Красковский), 58:15 ПВ.

Россия: Демченко (Шарыченков, 41:58). Рафиков (К) - Манухов, Лещенко – Красковский (А) – Кадейкин. Науменков – Корягин, Косов – Калетник (А) – Шенфельд. Юдин – Беляков, Казаков – Рассказов – Михеев. Провольнев – Василевский. Варфоломеев – Основин – Гареев. Вовченко.

Новы-Замки. Zimniy Stadion. 2200 зрителей.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов