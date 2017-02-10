|Российские олимпийцы обыграли Словакию
|Спорт
|10.02.2017 03:23
|
Игра в исполнении обеих команд получилась агрессивной. Стоит отметить большое количество острых моментов, вратарских спасений, силовой борьбы, стычек и провокаций. А победа осталась за сборной России, но не без неприятностей. По ходу встречи главный тренер нашей команды Олег Браташ был вынужден заменить получившего травму основного голкипера Василия Демченко.
Следующий матч россиян со словаками, но уже в рамках полуфинала Кубка Словакии состоится сегодня 10-го февраля.
Словакия – Олимпийская сборная России – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
03:23
Российские олимпийцы обыграли Словакию
-
02:46
Россия U17 проиграла США
-
00:59
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
-
09.02.2017 18:30
Рекордный полет Федора Конюхова завершился
-
09.02.2017 17:48
Инспекторы ГИБДД Волжского устроили погоню за автоледи
-
09.02.2017 16:59
На Кубани разыскивают пропавших брата и сестру
-
09.02.2017 16:18
Инвалиду пришлось добиваться через суд ремонта протекающей крыши
-
09.02.2017 16:18
Волгоградец собрал арсенал оружия и боеприпасов
-
09.02.2017 15:50
Минкульт не против отметить годовщину продуктового эмбарго праздником
-
09.02.2017 14:55
Федор Конюхов установил новый мировой рекорд
-
09.02.2017 14:32
СМИ искажают слова Путина, считают россияне
-
09.02.2017 14:21
Российский рокер Неумоев опубликовал запрещенный видеоролик
-
09.02.2017 14:20
В Госдуме дали добро на введение штрафов за проезд по газонам
-
09.02.2017 14:06
Жители Дзержинского района жалуются на стаи бездомных собак