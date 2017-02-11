|Поражение от Словакии
|Спорт
|11.02.2017 02:59
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Самым голевым в матче стал третий период, в котором у россиян случился неудачный отрезок. Буквально в течение трех минут наша команда пропустила три шайбы. Голы Антона Шенфельда и Артема Гареева лишь немного подсластили горечь поражения.
12-го февраля в матче за третье место Кубка Словакии Олимпийская сборная России сыграет с командой Белоруссии.
Словакия – Олимпийская сборная России – 6:2 (2:0, 0:0, 4:2).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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