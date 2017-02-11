Поражение от Словакии



После поражения от россиян в первом матче, хоккеисты сборной Словакии провели тщательную работу над ошибками, и во второй игре, уже в рамках полуфинала Кубка Словакии, предстали на льду совершенно другой командой. С первых минут словацкие олимпийцы стали оказывать серьезное давление на наши ворота, и на первый перерыв ушли, ведя в счете.

Самым голевым в матче стал третий период, в котором у россиян случился неудачный отрезок. Буквально в течение трех минут наша команда пропустила три шайбы. Голы Антона Шенфельда и Артема Гареева лишь немного подсластили горечь поражения.

12-го февраля в матче за третье место Кубка Словакии Олимпийская сборная России сыграет с командой Белоруссии.

Словакия – Олимпийская сборная России – 6:2 (2:0, 0:0, 4:2).

Голы: 1:0 Гудачек (Цигел, Чайковски), 8:00 бол.; 2:0 Гернат (Цигел, Чайковски), 16:49; 3:0 Шварны (Граняк), 42:28 бол.; 4:0 Мацик, 42:54; 5:0 Гудачек, 43:41; 5:1 Шенфельд (Василевский), 47:03; 5:2 Гареев (Манухов), 58:08 бол.; 6:2 Хрнка (Гернат) 58:38.

Россия: Бобков (Шарыченков, 3:30 – 6:39, 52:23). Рафиков (К) - Манухов, Лещенко – Красковский (А) – Кадейкин. Науменков – Корягин, Косов – Калетник (К) – Шенфельд. Юдин – Беляков, Казаков – Рассказов – Михеев. Провольнев – Василевский. Варфоломеев – Основин – Гареев.

Словакия. Нитра. NitraArena. 3500 зрителей.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов