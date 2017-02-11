|Дублеры «Ротора» сыграли вничью с «Амкаром»
|Спорт Главные новостиВолгоград
|11.02.2017 04:44
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Как сообщил «Социнформбюро» в пресс-атташе ФК «Ротор-Волгоград» Олег Бусло, в первой половине встречи на поле шла равная борьба, но ближе к успеху были волгоградцы, вот только забить мяч в ворота пермяков не получилось. Команды обменялись забитыми мячами практически под занавес матча. На 72-й минуте, волгоградец Евгений Калошин классным ударом со штрафного распечатал ворота пермяков, однако удержать победный счет нашей команде не удалось. Спустя десять минут амкаровцы сумели отыграться. После розыгрыша углового удара, сын главного тренера пермской «молодежки» Константина Парамонова Евгений, точно пробил с линии штрафной площадки – 1:1.
«Амкар» - «Ротор-Волгоград-2» - 1:1 (0:0).
Сегодня 11-го февраля основной состав ФК «Ротор-Волгоград» сыграет контрольный поединок с футбольным клубом СКА из Ростова-на-Дону.
Фото – официальный сайт ФК «Амкар»
Константин Родионов
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