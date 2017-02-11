Дублеры «Ротора» сыграли вничью с «Амкаром»



На продолжающемся учебно-тренировочном сборе в Крымске команда Льва Иванова сыграла еще один контрольный матч. На поле вышли резервисты главной команды Волгоградской области, правда дублерами называть их стоит немного условно. Фактически половина игроков, принимавших участие в поединке с молодежным составом клуба российской Премьер-лиги «Амкар» (Пермь), являются твердыми игроками основы волгоградского «Ротора».

Как сообщил «Социнформбюро» в пресс-атташе ФК «Ротор-Волгоград» Олег Бусло, в первой половине встречи на поле шла равная борьба, но ближе к успеху были волгоградцы, вот только забить мяч в ворота пермяков не получилось. Команды обменялись забитыми мячами практически под занавес матча. На 72-й минуте, волгоградец Евгений Калошин классным ударом со штрафного распечатал ворота пермяков, однако удержать победный счет нашей команде не удалось. Спустя десять минут амкаровцы сумели отыграться. После розыгрыша углового удара, сын главного тренера пермской «молодежки» Константина Парамонова Евгений, точно пробил с линии штрафной площадки – 1:1.

«Амкар» - «Ротор-Волгоград-2» - 1:1 (0:0).

Голы: Калошин, 72 (штрафной); (0:1) Парамонов, 83 (1:1).

«Амкар»: Красильников, Мосунов, Ромащенко, Аушев, Гусейнов, Краев (Кондрашов, 25), Разделкин, Филиппов, Парамонов, Трунин, Шагинян (Жуковский, 46).

«Ротор-Волгоград-2»: Мишкевич, И. Фролов, Ионов, Карпов, Волошин, Шудров, Калошин, Борисов, Николаев, Чабанов, Каташевский. Во втором тайме на замены выходили Д. Фролов, Акимов, Нестеров, Хахалев.

Сегодня 11-го февраля основной состав ФК «Ротор-Волгоград» сыграет контрольный поединок с футбольным клубом СКА из Ростова-на-Дону.

Фото – официальный сайт ФК «Амкар»

Константин Родионов