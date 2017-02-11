|Анатолий Тимощук завершил карьеру футболиста
|Спорт Главные новости
|11.02.2017 07:27
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- Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на сто процентов уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха. На данный момент больше предложений о тренерской работе, - рассказал Тимощук в эфире телеканала «Футбол 1».
Ранее сообщалось, что Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита». Позже появился вариант с «Зенитом-2», где он может занять позицию играющего тренера. Переговоры по этому поводу действительно велись, - сообщает портал «Фонтанка».
37-летний Анатолий Тимощук является одним из самых титулованных футболистов на постсоветском пространстве.
Воспитанник футбола города Луцк, где и начинал карьеру футболиста в местной «Волыни» (1995 – 1997). С 1998-го по 2007 года успешно защищал цвета донецкого «Шахтера», после чего перебрался в Россию и подписал контракт с питерским «Зенитом», за который выступал до 2009 года.
С 2000-го по 2016 год сыграл 144 матча в составе национальной сборной Украины и забил 4 мяча. Принимал участие в финальных стадиях Чемпионата мира – 2006, где дошел с командой до четвертьфинала, и Чемпионатов Европы - 2012 и 2016.
Трехкратный чемпион (2001/02, 2004/05, 2005/06) и обладатель Кубка Украины (2000/01, 2001/02, 2003/04). Обладатель Суперкубка Украины (2005).
Чемпион (2007, 2014/15) и обладатель Суперкубка России (2008).
Чемпион (2009/10, 2012/13), обладатель Кубка (2009/10, 2012/13) и Суперкубка Германии (2010, 2012).
Обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита». Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2012/13) в составе «Баварии».
Лучший игрок чемпионата России 2007 года по оценкам газеты «Спорт-Экспресс».
Заслуженный мастер спорта России и Украины.
Фото – страница Анатолия Тимощука в Facebook
Константин Родионов
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