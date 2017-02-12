|Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Белоруссию
|Спорт
|12.02.2017 00:49
|
Таким образом, Олимпийская сборная России по хоккею заняла третье место на далеко не самом сильном, при всем уважении к хозяевам турнира, «Кубке Словакии».
Белоруссия – Олимпийская сборная России – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
00:49
Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Белоруссию
-
11.02.2017 23:26
Во Внуково из-за пассажирки экстренно сел самолёт
-
11.02.2017 20:06
Волгоградские родители узнали, чем могут заниматься их дети
-
11.02.2017 15:02
Полицейские закрыли «ХимПром» (ВИДЕО)
-
11.02.2017 12:47
За сутки в Волгограде и области сбили четырёх пешеходов
-
11.02.2017 11:55
Пожар в частном доме унёс жизнь волгоградца
-
11.02.2017 11:29
В Волгограде процветает рынок гомеопатии
-
11.02.2017 07:27
Анатолий Тимощук завершил карьеру футболиста
-
11.02.2017 04:44
Дублеры «Ротора» сыграли вничью с «Амкаром»
-
11.02.2017 02:59
Поражение от Словакии
-
10.02.2017 20:43
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
10.02.2017 18:37
Чиновник Камышинского района идет в суд за мошенничество
-
10.02.2017 18:13
Питание российских детей оставляет желать лучшего
-
10.02.2017 17:56
По вопросу реконструкции Лысой горы пройдут общественные слушания