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Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Белоруссию Печать
Спорт
12.02.2017 00:49

Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Белоруссию

 Олимпийская сборная России по хоккею нанесла поражение Белоруссии в матче за третье место «Кубка Словакии».


Удачно начали и удачно закончили игру, так можно охарактеризовать поединок Олимпийской сборной России против братской Белоруссии. Россияне забили по два гола в первом и третьем периоде, чего вполне хватило для достижения положительного результата.

Таким образом, Олимпийская сборная России по хоккею заняла третье место на далеко не самом сильном, при всем уважении к хозяевам турнира, «Кубке Словакии».

Белоруссия – Олимпийская сборная России – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).
Голы: 0:1 Казаков (Юдин) 3:43; 1:1 Стефанович (Тюркин) 3:51; 1:2 Казаков (Михеев, Лещенко) 8:59; 1:3 Рафиков (Казаков), 49:26 ГБ; 1:4 Лещенко (Рафиков), 52:01 ГБ.
Олимпийская сборная России: Шарыченков (Демченко). Рафиков (К) - Манухов, Лещенко – Красковский (А) – Кадейкин. Науменков – Корягин, Косов – Калетник (А) – Гареев. Юдин – Провольнев, Казаков – Основин – Михеев. Беляков – Василевский. Вовченко – Рассказов - Шенфельд.
Вратари: Карнаух – Шарыченков.
Словакия. Нитра. NitraArena. 600 зрителей.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

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