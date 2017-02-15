|Боевая ничья и крупная победа в Крымске
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|15.02.2017 04:53
|
Состав ФК «Ротор-Волгоград» в матче против СКА: Поляков, Сидоричев, Олейников, Гараев, Николаев, Халваши, Сечин, Крутов, Стуканов, Акимов, Жданов. Во втором тайме на замену выходили: Нестеров, Каташевский, Ионов, Борисов, Калошин, Чабанов, Волошин.
В другом контрольном матче, который прошел 14-го февраля, волгоградцы «экзаменовали» майкопскую «Дружбу». И до 38-й минуты, майкопчане выдерживали экзамен у лидера зоны «Юг» второго дивизиона. Именно на 38-й минуте «Дружба» сумела сравнять счет после пропущенного мяча от волгоградца Игоря Крутова на 6-й минуте. Но на перерыв «Ротор» ушел, ведя в счете. Второй гол в ворота майкопской команды забил лучший голеадор нашего клуба Алексей Жданов, хладнокровно реализовав пенальти. Во втором тайме «сине-голубые» усилили натиск, и в итоге довели счет до крупного, еще дважды поразив ворота соперников. Голы записали на свой счет Евгений Стуканов и Артем Каташевский.
«Ротор-Волгоград» одержал победу со счетом – 4:1. Стоит отметить, что в поединке первого круга, именно «Дружба» сумела отобрать у нашей команды первые домашние очки. Тогда на стадионе «Зенит», волгоградцы так и не смогли за девяносто минут игры распечатать ворота адыгейского клуба, сыграв безголевую ничью – 0:0.
Состав «Ротора» в матче против «Дружбы»: Поляков, Сидоричев, Олеников, Гараев, Николаев, Халваши, Сечин, Крутов, Стуканов, Нестеров, Жданов. Во втором тайме на замену выходили: Д. Фролов, И. Фролов, Акимов, Шудров, Чабанов, Каташевский, Волошин, Мишкевич, Ионов, Калошин.
На учебно-тренировочном сборе в Крымске «Ротор-Волгоград» будет находиться до 17-го февраля. В планы тренерского штаба «сине-голубых» входит еще одна контрольная игра, но соперник на данный момент неизвестен.
Фото – официальный сайт ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
04:53
Боевая ничья и крупная победа в Крымске
-
02:58
Россия U17 заняла пятое место на турнире «Пяти наций»
-
14.02.2017 23:42
Штамп в паспорте влияет на уровень стресса в организме
-
14.02.2017 19:02
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости
-
14.02.2017 18:17
Медицинские полисы можно получить в МФЦ
-
14.02.2017 17:20
Жителя Быково приговорили к 19 годам за тройное убийство
-
14.02.2017 16:49
Офшорный адвокат Петра Порошенко пытался завладеть посёлком под Москвой
-
14.02.2017 16:09
Хуторянину грозит до 2-х лет тюрьмы за расстрел овец
-
14.02.2017 15:43
В Калифорнии прорвало плотину Оровилл
-
14.02.2017 14:37
Большинство россиян не знает, что такое гомеопатия
-
14.02.2017 14:16
Украденный якутский бриллиант искали в животе у китайца
-
14.02.2017 13:15
На северо-востоке Москвы совершено нападение на фельдъегерей "Спецсвязи"
-
14.02.2017 12:58
Руководитель фирмы «забыл» про зарплату сотрудника
-
14.02.2017 12:51
Житель Котельниково шантажировал несовершеннолетнюю голыми фото