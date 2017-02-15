Боевая ничья и крупная победа в Крымске



В первой встрече, которая состоялась 11-го февраля, команда Льва Иванова встречалась с ростовскими армейцами. Матч прошел в острой борьбе и совершенно не был похож на статус товарищеского. Футболисты жестко вступали в единоборства, не избегали стыков и были полны желания одержать победу. Игра завершилась ничейным исходом – 2:2. В составе «Ротора» отличились Игорь Крутов и Александр Сидоричев. Стоит также выделить основного голкипера Валерия Полякова, отразившего в первом тайме удар с одиннадцатиметровой отметки, вот только на добивание первым успел игрок ростовского клуба.

Состав ФК «Ротор-Волгоград» в матче против СКА: Поляков, Сидоричев, Олейников, Гараев, Николаев, Халваши, Сечин, Крутов, Стуканов, Акимов, Жданов. Во втором тайме на замену выходили: Нестеров, Каташевский, Ионов, Борисов, Калошин, Чабанов, Волошин.

В другом контрольном матче, который прошел 14-го февраля, волгоградцы «экзаменовали» майкопскую «Дружбу». И до 38-й минуты, майкопчане выдерживали экзамен у лидера зоны «Юг» второго дивизиона. Именно на 38-й минуте «Дружба» сумела сравнять счет после пропущенного мяча от волгоградца Игоря Крутова на 6-й минуте. Но на перерыв «Ротор» ушел, ведя в счете. Второй гол в ворота майкопской команды забил лучший голеадор нашего клуба Алексей Жданов, хладнокровно реализовав пенальти. Во втором тайме «сине-голубые» усилили натиск, и в итоге довели счет до крупного, еще дважды поразив ворота соперников. Голы записали на свой счет Евгений Стуканов и Артем Каташевский.

«Ротор-Волгоград» одержал победу со счетом – 4:1. Стоит отметить, что в поединке первого круга, именно «Дружба» сумела отобрать у нашей команды первые домашние очки. Тогда на стадионе «Зенит», волгоградцы так и не смогли за девяносто минут игры распечатать ворота адыгейского клуба, сыграв безголевую ничью – 0:0.

Состав «Ротора» в матче против «Дружбы»: Поляков, Сидоричев, Олеников, Гараев, Николаев, Халваши, Сечин, Крутов, Стуканов, Нестеров, Жданов. Во втором тайме на замену выходили: Д. Фролов, И. Фролов, Акимов, Шудров, Чабанов, Каташевский, Волошин, Мишкевич, Ионов, Калошин.

На учебно-тренировочном сборе в Крымске «Ротор-Волгоград» будет находиться до 17-го февраля. В планы тренерского штаба «сине-голубых» входит еще одна контрольная игра, но соперник на данный момент неизвестен.

Фото – официальный сайт ФК СКА (Ростов-на-Дону)

Константин Родионов