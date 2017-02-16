|Российские юноши начали сбор в Красногорске
|Спорт
|16.02.2017 02:54
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В рамках подготовки к соревнованиям Ассоциация мини-футбола России начинает активную работу с юношескими составами.
Вратари:
Денис Мельников («Синара», Екатеринбург)
Полевые игроки:
Илья Барбаков («Тюмень»)
Старший тренер: Сергей Скорович.
Ранее юношеская сборная России собиралась летом 2015 года для участия в Российско-Китайских Играх, где команда Сергея Скоровича стала победителем турнира, прошедшего в Иркутске.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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