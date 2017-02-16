Российские юноши начали сбор в Красногорске



Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза, в октябре 2018 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе пройдут Олимпийские игры среди юношей, в программу которых впервые будет включен футзал. С этой целью УЕФА начала работу по пропаганде соревнований среди данной возрастной категории спортсменов. В мае – июне 2017 года состоятся первые мини-турниры, так называемые «пробники» среди юношей (в трех странах) и девушек (в двух странах). Российские юноши сыграют в Сербии, где помимо хозяев мини-турнира сербов, конкуренцию нашим соотечественникам составят сверстники из Казахстана и Румынии.

В рамках подготовки к соревнованиям Ассоциация мини-футбола России начинает активную работу с юношескими составами.

На сбор юношеской мужской сборной, который продлится до 16-го февраля, вызваны 18 игроков:

Вратари:

Денис Мельников («Синара», Екатеринбург)

Кирилл Яруллин («Синара», Екатеринбург)

Николай Трубицин («Газпром-Югра», Югорск)

Полевые игроки:

Илья Барбаков («Тюмень»)

Рза Гараев («Тюмень»)

Владислав Головачев («Газпром-Югра», Югорск)

Вячеслав Ненов («Газпром-Югра», Югорск)

Азат Мусин («Газпром-Югра», Югорск)

Вениамин Кратюк («Газпром-Югра», Югорск)

Игорь Чернявский («Газпром-Югра», Югорск)

Кирилл Николаев («Синара», Екатеринбург)

Павел Карпов («Синара», Екатеринбург)

Максим Окулов («Синара», Екатеринбург)

Данил Самусенко («Сибиряк», Новосибирск)

Павел Сысолятин («Синара», Екатеринбург)

Илья Федоров («Динамо», Московская область)

Данил Карпюк («Динамо», Московская область)

Матвей Лаптев (ЦДЮС Мытищи)

Старший тренер: Сергей Скорович.

Ранее юношеская сборная России собиралась летом 2015 года для участия в Российско-Китайских Играх, где команда Сергея Скоровича стала победителем турнира, прошедшего в Иркутске.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов