|Роман Широков сыграет за Россию на «Кубке Легенд» - 2017
|Спорт Главные новости
|16.02.2017 05:11
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Впервые за сборную России сыграет, завершивший в 2016 году карьеру действующего футболиста, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Чемпионата Европы - 2008, трехкратный чемпион России (2010, 2012, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) Роман Широков.
Помимо Широкова, цвета сборной России на «Кубке Легенд» - 2017 будут защищать известные в недалеком прошлом игроки национальной сборной страны: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Валерий Карпин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов. За тактическую установку сборной России на этом турнире будет отвечать Валерий Гладилин.
В составах других команд зрители увидят звезд мирового футбола, таких как Франк де Бур, Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Джанлука Дзамбротта, Венсан Кандела и других.
Сборная России сыграет в группе «А», где конкуренцию ей составят команды Голландии и «Звезд футбола». В группе «В» выступят – Германия, Португалия и Италия.
Победители групп встретятся в финале за главный трофей «Кубка Легенд» - 2017. Команды, занявшие вторые места в группах, сыграют в поединке за третье место, а пятые-шестые места разыграют между собой сборные, оказавшиеся на последних строчках в турнирной таблице.
Фото – официальный сайт «Кубка Легенд»
Константин Родионов
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