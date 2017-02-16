Роман Широков сыграет за Россию на «Кубке Легенд» - 2017



По традиции в «Кубке легенд» примут участие футболисты не моложе 35-и лет, которые имеют опыт выступлений за национальные сборные своих стран. В этом году за престижный трофей будут бороться шесть сборных команд ветеранов. Это Россия, Италия, Германия, Португалия, Голландия и сборная «Звезд футбола».

Впервые за сборную России сыграет, завершивший в 2016 году карьеру действующего футболиста, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Чемпионата Европы - 2008, трехкратный чемпион России (2010, 2012, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) Роман Широков.

Помимо Широкова, цвета сборной России на «Кубке Легенд» - 2017 будут защищать известные в недалеком прошлом игроки национальной сборной страны: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Валерий Карпин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов. За тактическую установку сборной России на этом турнире будет отвечать Валерий Гладилин.

В составах других команд зрители увидят звезд мирового футбола, таких как Франк де Бур, Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Джанлука Дзамбротта, Венсан Кандела и других.

Сборная России сыграет в группе «А», где конкуренцию ей составят команды Голландии и «Звезд футбола». В группе «В» выступят – Германия, Португалия и Италия.

Победители групп встретятся в финале за главный трофей «Кубка Легенд» - 2017. Команды, занявшие вторые места в группах, сыграют в поединке за третье место, а пятые-шестые места разыграют между собой сборные, оказавшиеся на последних строчках в турнирной таблице.

Фото – официальный сайт «Кубка Легенд»

Константин Родионов