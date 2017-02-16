|Антон Шипулин первым стартует в индивидуальной гонке
|Спорт
|16.02.2017 05:52
|
Под первым номером в составе сборной России выйдет на старт Антон Шипулин. В стартовую группу также попал давний конкурент россиянина француз Мартин Фуркад, являющийся на данный момент лидером общего зачета «Кубка мира».
Французский биатлонист, у которого недавно возник конфликт с россиянами во время награждения призеров в смешанной эстафете, выйдет на индивидуальную гонку четвертым.
31-м на дистанцию выйдет Александр Логинов, 73-м побежит Евгений Гараничев и еще один россиянин Алексей Волков получил 99-й стартовый номер.
Всего на индивидуальную гонку заявлено 102 биатлониста.
Фото – официальный сайт СБР
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
05:52
Антон Шипулин первым стартует в индивидуальной гонке
-
05:11
Роман Широков сыграет за Россию на «Кубке Легенд» - 2017
-
02:54
Российские юноши начали сбор в Красногорске
-
15.02.2017 19:16
Волгоградцы могут поставить свою отметку на «Карте убитых дорог»
-
15.02.2017 17:29
В Общественной палате попытались обсудить культурные проблемы региона
-
15.02.2017 17:28
В 2017 году ЕГЭ и ГИА претерпят изменения
-
15.02.2017 16:22
Первую партию билетов на "Евровидение-2017" раскупили за 40 минут
-
15.02.2017 16:16
Мосгордума поддержала ограничение курения вейпов
-
15.02.2017 15:35
У жителей Волгоградской области изымают боеприпасы
-
15.02.2017 15:07
В Волгоград прибыли иконы и мощи великих святых
-
15.02.2017 15:02
Получившая шесть ножевых ранений женщина сама добежала до больницы
-
15.02.2017 14:27
Исследование QS: почему быть студентом лучше всего в Москве
-
15.02.2017 14:10
Мальчик притворился спящим при виде делегации чиновников
-
15.02.2017 12:58
Воры-домушники обчищали квартиры волгоградцев