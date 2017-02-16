Антон Шипулин первым стартует в индивидуальной гонке



Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Союза биатлонистов России, сегодня 16-го февраля, на Чемпионате мира – 2017 в австрийском Хохфильцене состоится мужская индивидуальная гонка на дистанции 20 километров.

Под первым номером в составе сборной России выйдет на старт Антон Шипулин. В стартовую группу также попал давний конкурент россиянина француз Мартин Фуркад, являющийся на данный момент лидером общего зачета «Кубка мира».

Французский биатлонист, у которого недавно возник конфликт с россиянами во время награждения призеров в смешанной эстафете, выйдет на индивидуальную гонку четвертым.

31-м на дистанцию выйдет Александр Логинов, 73-м побежит Евгений Гараничев и еще один россиянин Алексей Волков получил 99-й стартовый номер.

Всего на индивидуальную гонку заявлено 102 биатлониста.

Фото – официальный сайт СБР

Константин Родионов