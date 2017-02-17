Женская «молодежка» вылетела в Чехию

Женская молодежная сборная России по мини-футболу вылетела в Чехию, где сыграет два товарищеских матча.

17-го и 18-го февраля в чешских городах Ческа Липа и Теплице женская «молодежка» сыграет два товарищеских матчах против молодежной сборной Чехии. В феврале прошлого года, россиянки также дважды встречались с чешками в гостях и оба раза праздновали победу – 7:3 и 5:2. Стоит отметить, что спустя год под знамена российской сборной вызвана Ольга Тигина. - Я счастлива! Очень рада, что снова заслужила доверие и попала в состав молодежной сборной. Надеюсь, что сумею еще не раз попасть в сборную и оправдать возложенную ответственность своей игрой. Для меня это очень важно. Примерно 20 процентов состава изменилось - это точно. Кроме того, в прошлый раз с нами работали старшие, опытные девчонки. Сейчас их нет, что тоже призывает быть более собранными и самостоятельными. Мы в основном уже были знакомы друг с другом, несмотря на то, что некоторые девчонки впервые были вызваны в сборную. Хоть и мы и не были знакомы близко, но поддерживали контакт. Здесь, на сборе, проведя несколько дней вместе, мы стали намного лучше понимать друг друга. Мне кажется, тут проблем возникнуть не должно. Если говорить по прошлому году, бросалась в глаза атлетичность чешек. Все они очень высокие и мощные. Причем я бы не сказала, что у них запредельная физическая подготовка, скорее, это от природы. Еще было ощущение, что у них футбольное прошлое. Но это не должно вводить нас в заблуждение, ведь мы знаем, что теперь и к женскому футзалу в Чехии большое внимание, - поделилась Ольга Тигина с пресс-службой РФС. Старший тренер молодежной сборной России Евгений Кузьмин на предстоящие матчи против Чехии вызвал 14 футболисток: Вратари: Линда Суханова («Аврора» Санкт-Петербург), Мария Гусева («ОрелГУ» Орел) Полевые игроки: Анастасия Дурандина, Эльнара Гамидова, Елизавета Никитина (все – «Аврора» Санкт-Петербург); Ксения Олькова, Ольга Тигина, Лиана Юхаева (все – «Лагуна-УОР» Пенза); Дина Данилова, Валерия Хлебосолова (обе – «Торпедо-МАМИ» Москва); Варвара Бычкова («Спарта-Свиблово» Москва); Алина Ефипова («Снежана-Котельники» Московская обл.); Наталья Пацекина («ОрелГУ» Орел); Марина Федорова («Детонатор» Севастополь). Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >