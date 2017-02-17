Яромир Ягр в день рождения обновил личный рекорд



16-го февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» - «Сан-Хосе Шаркс», завершившегося победой «пантер» в овертайме - 6:5, Яромир Ягр сделал голевую передачу и тем самым обновил личный рекорд результативности по системе гол + пас. Теперь на счету чешского форварда 1900 набранных очков. Стоит отметить, что в день матча легендарному чеху, который к слову очень не любит, когда его называют ветераном, исполнилось 45 лет.

За всю историю Национальной хоккейной лиги Яромир Ягр занимает второе место по количеству набранных очков, уступая по данному показателю, не менее легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 2857 очков.

В январе 2015 года знаменитый чех установил своеобразный рекорд возрастной результативности, принадлежащий до этого великому канадцу Горди Хоу. Тогда, выступая в составе «Нью-Джерси Дэвилз» Ягр оформил хет-трик (3 гола) в матче против «Филадельфии Флайерз». На тот момент чеху было 42 года и 322 дня. Горди Хоу оформил хет-трик в возрасте 41 года и 216 дней.

В октябре 2016 года, Яромир Ягр обошел по количеству матчей, сыгранных в регулярном чемпионате НХЛ легендарного защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Скотта Стивенса, у которого на счету 1635 проведенных игр. Тогда чех вышел по этому показателю на седьмую позицию, а чуть позже потеснил с шестого места канадца украинского происхождения Дэйва Андрейчука, в активе которого 1639 игр.

Возглавляет список величайший канадский хоккеист Горди Хоу, к сожалению, ушедший из жизни 10 июня 2016 года. На счету Горди Хоу 1767 сыгранных игр в регулярных чемпионатах. Вторую строчку занимает известный канадец Марк Мессье, уступивший Хоу лишь 11 игр. На счету Мессье 1756 матчей. Третью место в списке «застолбил» Рон Френсис, сыграв 1731 матч.

Фото – официальный сайт НХЛ

Константин Родионов