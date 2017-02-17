|Яромир Ягр в день рождения обновил личный рекорд
|Спорт Главные новости
|17.02.2017 06:18
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За всю историю Национальной хоккейной лиги Яромир Ягр занимает второе место по количеству набранных очков, уступая по данному показателю, не менее легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 2857 очков.
В январе 2015 года знаменитый чех установил своеобразный рекорд возрастной результативности, принадлежащий до этого великому канадцу Горди Хоу. Тогда, выступая в составе «Нью-Джерси Дэвилз» Ягр оформил хет-трик (3 гола) в матче против «Филадельфии Флайерз». На тот момент чеху было 42 года и 322 дня. Горди Хоу оформил хет-трик в возрасте 41 года и 216 дней.
В октябре 2016 года, Яромир Ягр обошел по количеству матчей, сыгранных в регулярном чемпионате НХЛ легендарного защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Скотта Стивенса, у которого на счету 1635 проведенных игр. Тогда чех вышел по этому показателю на седьмую позицию, а чуть позже потеснил с шестого места канадца украинского происхождения Дэйва Андрейчука, в активе которого 1639 игр.
Возглавляет список величайший канадский хоккеист Горди Хоу, к сожалению, ушедший из жизни 10 июня 2016 года. На счету Горди Хоу 1767 сыгранных игр в регулярных чемпионатах. Вторую строчку занимает известный канадец Марк Мессье, уступивший Хоу лишь 11 игр. На счету Мессье 1756 матчей. Третью место в списке «застолбил» Рон Френсис, сыграв 1731 матч.
Фото – официальный сайт НХЛ
Константин Родионов
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